شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تشف عن إصدار لعبة Minecraft Earth للموبايل خلال WWDC 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت عن إصدار لعبة Minecraft للهواتف الذكية، وذلك خلال مؤتمر أبل للمطورين WWDC ، حيث كشفت مايكروسوفت عن محتوى لعبة الواقع الإفتراضى الجديدة التى تحاكي لعبة بوكيمون جو، والتي تسمح للمستخدمين بإنشاء بيئات افتراضية كثيرة في الواقع الفعلى.

وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطانى، فبفضل منصة ARKit من أبل، يستطيع المستخدمين بناء القلاع ثلاثية الأبعاد، ومحاربة الزواحف التي تنبض بالحياة وتتسلل إليها وتغذى الدجاج الافتراضى من خلال أجهزة آيفون الخاصة بهم، وتستهدف Minecraft إعادة تخيل للعبة صندوق الحماية على الهواتف الذكية.

وكانت شركة مايكروسوفت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن إصدارها للعبة.

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كذلك فإن الإعتماد على منصة التطوير ARKit 3 وفر قدرات تتبع حركة أكثر تقدمًا، إذ يقوم المستخدمين بتوجيه الكاميرا إلى كائن ما وسيكون بإمكانهم اكتشاف حركتها فى الوقت الفعلى.

ويمكن للمطورين الآن مع ARKit 3 تتبع ما يصل إلى ثلاثة وجوه باستخدام الكاميرا الأمامية، بينما تتيح الجلسات التعاونية الجديدة للمستخدمين مشاركة تجارب AR بسلاسة أكثر من ذي قبل.

وتتوقع مايكروسوفت فتح اختبارالنسخة التجريبية لبرنامج Minecraft Earth هذا الصيف، يمكن للمستخدمين التسجيل لتصبح جزءًا من الاختبار على الموقع الرسمى للشركة.