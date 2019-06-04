تكنولوجيا: صدق أو لا تصدق| تناول 25 فنجان قهوة في اليوم آمن تماما على صحة قلبك!

دوما كان الجميع يحذرون من الإفراط في تناول القهوة يوميا على صحة القلب والشرايين، لكن دراسة طبية حديثة قللت للغاية من هذا الضرر، بل وأكدت أن تناول 25 فنجان قهوة يوميا آمن تماما على صحة القلب، ولا علاقة له بتصلب الشرايين!

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قام بالبحث علماء في جامعة كوين ماري بلندن، وقد قاد البحث الدكتور كينيث فونج، الذي تعجب من الشعبية الهائلة لقهوة حول العالم على الرغم من تعدد التقارير التي تمنع الناس من التمتع بها، والذي أكد أن دراستهم تشير إلى أن القهوة لا تشكل خطرا على الشرايين كما توحي الدراسات السابقة.

ودرس الباحثون تأثير تناول القهوة على قلوب 8,412 مشارك في الدراسة، وقد صنفت الدراسة استهلاك القهوة إلى 3 مجموعات، من يتناولون أقل من كوب واحد يوميا ومن يتناولون 1 إلى 3 أكواب في اليوم ومن يتناولون أكثر من 3 أكواب يوميا.

وخضع المشاركون في الدراسة لفحص القلب بالرنين المغناطيسي، وكذلك فحوص واختبارات نبضات القلب بالأشعة تحت الحمراء، وكشفت النتائج أن من يتناولون الكثير من القهوة يوميا لا يعانون من شرايين متضررة أو متصلبة تختلف عن الذين يتناولون أقل قدر من القهوة يوميا.

وعلى الرغم من استبعاد الأشخاص الذين يتناولون أكثر من 25 كوبا من القهوة يوميا من الدراسة، فقد سجل الباحثون دهشتهم من عدم اكتشاف رابط بين القهوة وبين زيادة تصلب الشرايين لديهم.