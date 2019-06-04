لمستخدمي «فيس بوك».. كيفية حذف الحساب بعد الوفاة؟

مصراوي

يتساءل مستخدمو موقع "فيس بوك" عما سيحدث لحساباتهم بعد وفاتهم، وما إذا كان بالإمكان الوصول إليها من قبل الآخرين.

وكشف خبراء تقنيون عن العديد من الخيارات التي يمكن إعدادها، بما في ذلك تحويل ملف التعريف الخاص إلى صفحة تذكارية، أو جعل حسابك يحذف نفسه بعد وفاتك.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، نعرض فيما يلي كيفية حذف حساب "فيس بوك" عند وفاتك، وكيفية تحويله إلى صفحة تذكارية:

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* كيفية حذف حساب "فيسبوك" عند وفاتك:

1- افتح موقع فيسبوك واضغط فوق السهم في الزاوية العلوية اليمنى، ثم انتقل إلى الإعدادات.

2- اضغط فوق...