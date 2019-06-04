شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزير الخارجية الأمريكى يضغط على هولندا لاتباع موقف واشنطن ضد هواوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مارس وزير الخارجية الأمريكى "مايك بومبيو" ضغوطًا على هولندا، لاتباع نهج واشنطن المتشدد بشأن الصين فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة الهولندية لمزادات حقوق الإنترنت الجديدة من الجيل الخامس.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال بومبيو فى حديثه بعد لقائه بنظيره الهولندى "ستيف بلوك"، إنهما ناقشا، من بين أمور أخرى، "المخاوف المتعلقة بالتكنولوجيا فى البنية التحتية والتكنولوجيا وشبكة البنية التحتية للجيل الخامس 5G"، حيث تمثل البنية التحتية من الجيل الخامس أو 5G ساحة معركة أساسية فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ يقع مورد التكنولوجيا الصينى Huawei فى قلبه.

وستقوم هولندا وعدة دول أوروبية أخرى فى الأشهر المقبلة ببيع مزادات حقوق شبكات 5G لمشغلى الاتصالات، وفى الوقت نفسه، يوقع المشغلين صفقات مع موردى التكنولوجيا للمعدات الجديدة اللازمة لتشغيل الإنترنت من الجيل الخامس 5G.

Advertisements

لكن هناك قانون أمريكى لسنة 2018، يحظر شركة Huawei، أكبر منتج عالمى لمعدات الشبكات التى تتمتع بالريادة فى تقنية 5G، من بيع معدات الاتصالات إلى الوكالات الحكومية الأمريكية والشركات التنفيذية، فيما تقول إدارة ترامب إن الشركة يمكن أن تُجبر قانونًيا على التجسس نيابة عن الحكومة الصينية، وبالتالى فهى تشكل تهديدًا للأمن السيبرانى الدولي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة Huawei فى شهر مايو وسط حرب تجارية متصاعدة ومع نضال القوتين من أجل السيطرة التكنولوجية والاقتصادية على المدى الطويل، فيما قال بومبيو: "لقد كنا واضحين: طلبنا هو أن حلفائنا وشركائنا وأصدقائنا لا يفعلون أى شيء من شأنه تعريض مصالحنا الأمنية المشتركة للخطر أو تقييد قدرتنا على تبادل المعلومات الحساسة"، وأضاف "يتحدث الأصدقاء مع بعضهم البعض بأمانة تامة وقد أتيحت لنا الفرصة للقيام بذلك اليوم".

من جهته قال "بلوك":" إن هولندا تشارك الولايات المتحدة مخاوفها، لكنها لم تقرر بعد قواعد مزادها لتقنية الجيل الخامس 5G، المتوقع فى وقت لاحق من هذا العام، وأضاف "هناك لجنة متخصصة تعمل الآن لاتخاذ قرار بشأن المعايير التى يجب إضافتها إلى مزاد شبكات الجيل الخامس 5G وفى مكان ما هذا الصيف سيتم نشر هذه المعايير".