شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرز أنظمة التشغيل كشفت عنها أبل خلال WWDC 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين WWDC 2019 عن العديد من الأشياء، إذ كشفت الشركة عن كل من iOS 13 وiPadOS وmacOS Catalina وwatchOS 6 وtvOS 13.

نظام iOS 13

كشفت أبل عن دعم نظام تشغيلها لـ "الوضع الليلي" بشكل كامل، وكذلك فإن تقنية Face ID ستكون أسرع معه بنسبة 30%، فضلا عن تقليل مساحة التطبيقات بنسبة تصل إلى 50% وتحديثات التطبيقات أصبحت أصغر بنسبة تصل إلى 60% وهذا سيساعد في جعل التطبيقات تعمل بشكل أسرع، كما كشفت أبل أن لوحة المفاتيح في نظام iOS 13 ستدعم الكتابة من خلال السحب، كما أن تطبيق Messages أصبح يدعم إضافة اسم وصورة Memoji.

نظام iPadOS

تم تغيير اسم نظام iOS لأجهزة أيباد ليصبح iPadOS، كما قامت أبل بإعادة تصميم الصفحة الرئيسية للنظام وأصبحت تدعم إضافة الـ Widgets، فضلا عن توفير إيماءات جديدة للتنقل واللصق والقطع، كما تم تحسين التعامل مع التطبيقات عند استخدام أكثر من تطبيق في نفس الوقت.

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نظام macOS Catalina

فقد قامت أبل بإيقاف خدمة iTunes التابعة لها، واستبدالها بثلاث برامج جديدة وهم Podcasts وMusic وTV، كما سيوفر النظام ميزة جديدة تعرف بـ Sidecar تتيح استخدام جهاز آيباد كشاشة ثانية مع جهاز ماك، كما وفرت الشركة دعم النظام ميزة Voice Control بحيث تستطيع التحكم في النظام بالكامل من خلال الأوامر الصوتية.

نظام watchOS 6

هو نظام خاص بالساعات الذكية، وسيتوفر معه متجر تطبيقات وسيأتي بثلاثة تطبيقات جديدة وهم " Audiobooks وVoice Memos وCalculator"، كما سيوفر للمطورين واجهات برمجية تتيح لهم جعل التطبيقات على ساعة أبل قادرة على بث الصوت مباشرة إلى سماعة AirPods دون الحاجة لهاتف أيفون، كما وفر أيضا تحديثات على خدمات الصحة واللياقة البدنية، فضلا عن ميزة لقياس شدة الضوضاء من خلال استخدام الميكرفون.

نظام tvOS 13

تم إعادة تصميم نظام تشغيل التلفزيونات الذكية tvOS 13، حيث أصبح يدعم الآن ذراع التحكم الخاصة بأجهزة Xbox One S وذراع التحكم الخاص بـ PlayStation 4.