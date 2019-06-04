وزارة العدل الأمريكية تستعد لفتح تحقيق ضد شركة جوجل بداعي الإحتكار

فاطمة أيت طالب - دبي - تعتبر جوجل واحدة من أكبر الشركات التقنية الموجودة في الوقت الراهن، ومن الصعب إستخدام شبكة الإنترنت دون الوصول إلى بعض الخدمات أو المنتجات التابعة لهذه الشركة. على سبيل المثال، تعتبر Gmail من بين خدمات البريد الإلكتروني الأكثر إستخدامًا على الصعيد العالمي، ويمكن القول بأن غالبيتنا يعتمدون إعتمادًا كبيرًا على محرك البحث Google للبحث عن الأشياء على شبكة الإنترنت.

إن هيمنة جوجل مذهلة للغاية لدرجة يمكن فيها للشركة إملاء معايير الويب، وهذا هو السبب في أننا لم نتفاجأ عندما وردنا تقرير جديد من صحيفة وول ستريت جورنال مفاده أن وزارة العدل الأمريكية تستعد لفتح تحقيق بشأن مكافحة الإحتكار ضد شركة جوجل.

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وتجدر الإشارة إلى أنه تم دعم صحة تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية من قبل المنابر الإعلامية الأخرى مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز وبلومبورج، وجميع هذه المنابر ” أكدت ” أن وزارة العدل الأمريكية على وشك فتح تحقيق ضد شركة جوجل لمعرفة ما إذا كانت تستغل مكانتها المهيمنة لإحتكار السوق. وجدير بالذكر أن هذه لن تكون هي المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق مع شركة جوجل، على الرغم من أن التحقيقات في الولايات المتحدة الأمريكية لم تسفر عن أي شيء كبير.

في الأماكن الأخرى حول العالم، تعرضت شركة جوجل لعدد من الغرامات، كما هو الحال في الإتحاد الأوروبي حيث تم فرض غرامة على الشركة بقيمة 2.7 مليار دولار. ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كان هذا التحقيق في الولايات المتحدة الأمريكية سيؤدي إلى أي شيء أم لا.