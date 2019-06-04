Foxconn تتوقف عن إنتاج الهواتف الذكية لشركة Huawei، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - تسبب النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين في عدد قليل من المشاكل لشركة Huawei، ويبدو أنه لا تزال هناك المزيد من الإضطرابات التي ستصيب الشركة بسبب ذلك. هناك الكثير من عدم اليقين بشأن مستقبل شركة Huawei في قطاع الهواتف الذكية، لدرجة أن الشركة أصدرت تعليمات إلى شركة مصنعة للأجهزة حسب العقود بإيقاف الإنتاج مؤقتًا.

منذ أن دخلت شركة Huawei للقائمة السوداء الخاصة بالحكومة الأمريكية، تم منعها من التعامل مع الشركات الأمريكية، والتي سرعان ما قطعت علاقاتها مع شركة Huawei. تحاول شركة Huawei الآن إيجاد حلول لهذه القيود، ولكن الشكوك حول مستقبلها لم تنته بعد.

عانت الهواتف الذكية التابعة لشركة Huawei أيضًا من إنتكاسة في بلدان أخرى مع إستمرار تطور الوضع. وبحسب ما ورد، فقد أُجبرت شركة Huawei على الحد من إنتاج أجهزتها. ويُقال بأن الشركة الصينية طلبت من Foxconn تخفيض معدل الإنتاج بسبب توقعات من الشركة بإنخفاض الطلب على أجهزتها. لقد قيل أنه تم إيقاف خطوط الإنتاج لبعض الهواتف الذكية تمامًا.

Advertisements

من غير الواضح في الوقت الراهن ما هي المدة التي ستستغرقها شركة Huawei قبل أن تنجح في إعادة المياه إلى مجاريها مع العلم بأنه ليست هناك حاليًا أي مؤشرات على قرب إنتهاء الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.