صدمة.. بعد 18 عامًا على صدوره.. شركة أبل توقف تطبيق آي تيونز

صدى البلد

بعد 18 عامًا من إطلاق تطبيق آي تيونز، قررت شركة أبل الأمريكية إيقافه، وكشفت عن نهجها الجديد خلال خطاب لـ«تيم كوك» الرئيس التنفيذي ضمن فعاليات مؤتمر المطورين العالميين للشركة بولاية كاليفورنيا.

جاء ذلك، بعد تقدم شركة «سبوتيفاي» بشكوى ضد شركة أبل تتهمها بـ"المنافسة غير المتكافئة" بسبب آي تيونز.

وتحفز شركة أبل العالم لترقب ظهور تطبيقاتها الموسيقية الجديدة بعد انتشار أنباء عن اقترابها من إيقاف تطبيق آي تيونز، ووفقًا لـ"ذا فيرج" فإن الشركة تعتزم الكشف عن التطبيقات الجديدة التي ستحل محل عملاق الموسيقى.

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