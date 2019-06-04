شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علشان الكحك ميتخنكش.. 5 تطبيقات لممارسة الرياضة فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يساهم الكحك بشكل كبير فى زيادة الوزن بسبب ما يحتوى عليه من سكريات، ولهذا يوفر لك هاتفك الذكى العديد من التطبيقات التى تساعدك على خسارة وزنك والحفاظ على جسد رياضى، والتى يمكن أن نعرضها لك فيما يلى.





30 Day Fitness challenge- workout at home

يعد من أشهر التطبيقات لممارسة الرياضة، إذ يستخدمه 10 ملايين شخص حول العالم، ويحتوى هذا التطبيق على العديد من التمرينات لكافة أجزاء الجسم، والتى يمكن أن تقوم بها فى المنزل، بالإضافة إلى احتوائه على تقويم لقياس التمرينات التى أجريتها خلالهم.



workout Trainer

Workout Trainer Fitness Coach

من أبرز التطبيقات الرياضية التى تساعد فى إنقاص الوزن، ويحتوى هذا التطبيق على آلاف التمرينات الرياضية التى أُعدت على يد خبراء.



workout for women

Workout for women weight loss fitness app

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يندرج هذا التطبيق تحت قائمة تطبيقات النساء وهذا لأنه يوفر التمرينات الصحية لخسارة الوزن فى المنزل بكل سهولة مع وجود الصور التى توضح الوضعية الصحيحة لكل حركة.



BeFit Workout

Befit workout free home fitness course for women

يشبه هذا التطبيق Workout for women نظراً لأنه موجه خصيصاً للنساء بحيث يوفر التمرينات والحركات الرياضية اليومية التى يمكن إتقانها فى المنزل دون استخدام أى أدوات رياضية.





Jefit Workout Tracker Weight Lifting Gym Log App

يقدم هذا التطبيق تدريبات عديدة يمكنك تنفيذها فى المنزل لضمان الحصول على جسم رياضى وقوى ومن أجل إنقاص الوزن.