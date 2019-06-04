- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علشان الكحك ميتخنكش.. 5 تطبيقات لممارسة الرياضة فى العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يساهم الكحك بشكل كبير فى زيادة الوزن بسبب ما يحتوى عليه من سكريات، ولهذا يوفر لك هاتفك الذكى العديد من التطبيقات التى تساعدك على خسارة وزنك والحفاظ على جسد رياضى، والتى يمكن أن نعرضها لك فيما يلى.30 Day Fitness challenge- workout at home
يعد من أشهر التطبيقات لممارسة الرياضة، إذ يستخدمه 10 ملايين شخص حول العالم، ويحتوى هذا التطبيق على العديد من التمرينات لكافة أجزاء الجسم، والتى يمكن أن تقوم بها فى المنزل، بالإضافة إلى احتوائه على تقويم لقياس التمرينات التى أجريتها خلالهم.Workout Trainer Fitness Coach
workout Trainer
من أبرز التطبيقات الرياضية التى تساعد فى إنقاص الوزن، ويحتوى هذا التطبيق على آلاف التمرينات الرياضية التى أُعدت على يد خبراء.
Workout for women weight loss fitness app
workout for women
يندرج هذا التطبيق تحت قائمة تطبيقات النساء وهذا لأنه يوفر التمرينات الصحية لخسارة الوزن فى المنزل بكل سهولة مع وجود الصور التى توضح الوضعية الصحيحة لكل حركة.Befit workout free home fitness course for women
BeFit Workout
يشبه هذا التطبيق Workout for women نظراً لأنه موجه خصيصاً للنساء بحيث يوفر التمرينات والحركات الرياضية اليومية التى يمكن إتقانها فى المنزل دون استخدام أى أدوات رياضية.
Jefit Workout Tracker Weight Lifting Gym Log App
يقدم هذا التطبيق تدريبات عديدة يمكنك تنفيذها فى المنزل لضمان الحصول على جسم رياضى وقوى ومن أجل إنقاص الوزن.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: علشان الكحك ميتخنكش.. 5 تطبيقات لممارسة الرياضة فى العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.