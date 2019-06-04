شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع معدل شراء المخدرات على الإنترنت المظلم فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المسح العالمى للمخدرات عن أن عدد البريطانيين الذين يشترون المخدرات من شبكة الانترنت المظلم، ازداد إلى الضعف، وهذا بعد استجواب المسح السنوى لأكثر من 123 ألف شخص من 30 دولة حول العالم .

وأشارت البيانات أن عدد متعاطى المخدرات فى انجلترا ارتفع من 12.4% إلى 28.6% منذ عام 2014، بالإضافة إلى ذلك احتلت بريطانيا المرتبة الثالثة فى بيع المخدرات غير المشروعة.

ووفقا لموقع BBC البريطانى، قال وليام وينستوك مؤلف الدراسة ان الأشخاص لا يدركون خطورة شراء المخدرات عبر الانترنت، ففور إعطاء اسمك لشخص يعرف أنك أشتريت مخدرات غير مشروعة من الممكن أن يبتزك.

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وتوضح التقارير أن معظم الناس أقروا بأنهم تعرضوا للأبتزاز مقابل شرائهم المخدرات عبر الشبكة المظلمة.

وقامت الوكالة الوطنية للجريمة فى الشهور الأخيرة بضبط وإغلاق بعض الشبكات المظلمة، حيث صرحت الوكالة بأن وقف الجرائم الإلكترونية هى أولويتهم، وأنه تم إجراء العديد من التحقيقات حول النشاط الإجرامى الخاص بالشبكة المظلمة، مما أدى إدانة بعض الأفراد.