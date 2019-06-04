أمطار وحرارة.. الأرصاد تعلن طقس العيد (بيان رسمي بالدرجات)

مصراوي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك والذي يبدأ الأربعاء المقبل. وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل على كل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، حار على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى مدن ومحافظات القناة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ويكون لطيف ليلًا على كل الأنحاء. وتتكاثر السحب المنخفصة والمتوسطة على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة...

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