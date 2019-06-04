تتغذى على 80 عائلا نباتيا.. نقيب الفلاحين يحذر من «دودة الحشد»

مصراوي

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن وزارة الزراعة أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بـ"دودة الحشد" الخريفية في مصر يوم 30 مايو الماضي.

وأضاف أبوصدام أن الحشرة تقطع مسافة 100 كيلو متر في الليلة الواحدة، مطالبًا وزارة الزراعة بإعداد نشرة يومية عن تحركات الحشرة، والطرق المستخدمة لمكافحتها.

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ودعا نقيب الفلاحين، وزير الزراعة لعدم الاستهانة بهذا الخطر الذي وصفه بـ"المدمر" الذي قد يقضي على

آمال المزارعين ويهدد النشاط الزراعي والصناعات القائمة عليه.

وأكد عبدالرحمن أن الحشرة سريعة الانتشار، ولها أكثر من 80 عائلًا...