أوبو تكشف عن أول كاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة (فيديو)

كشفت شركة أوبو الصينية عن تقنيتها الجديدة التي تسمح بوضع الكاميرا الأمامية “مخفيةً” تحت الشاشة، لتتمكن بذلك من تقديم شاشة تملأ الواجهة تمامًا.

ونشرت الشركة تغريدة مع فيديو مرفق، يعرض التقنية الجديدة على موقع “ويبو” Weibo الصيني، ثم نشرتها على موقع تويتر، وقالت فيها: “لأولئك الباحثين عن تجربة شاشة للهواتف الذكية بلا نتوء، وكاملة – استعدوا للدهشة”. وأضافت أوبو: “أنتم تلقون النظرة الأولى على تقنية الكاميرا الأمامية تحت الشاشة”.

وكانت شركات عديدة قد لجأت إلى طرق إبداعية لتجنب نتوء الكاميرا الأمامية، الذي ظهر مع اتجاه معظم شركات الهواتف الذكية إلى تقديم شاشة تملأ الواجهة، وكان هو الحل الأنسب للحفاظ على الكاميرا الأمامية مع زيادة مساحة الشاشة.

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ولأن النتوء لم يلقَ استحسان كثير من المستخدمين، جاءت شركات – خاصةً الصينية منها – بتقنية الكاميرا الأمامية المنبثقة، ثم أعلنت الشركة التايوانية أسوس قبل أيام عن كاميرا قابلة للدوان تُستخدم خلفية وأمامية معًا، في هاتفها الأحدث “زنفون 6” ZenFone 6.

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ولجأت شركات، مثل: فيفو ونوبيا، إلى إضافة شاشة ثانوية على ظهر الهاتف للاستغناء عن الكاميرا الأمامية بالكلية، والاستعاضة عنها بالكاميرا الخلفية، التي تُستخدم لالتقاط الصور الذاتية “سيلفي” بالاستعانة بالشاشة الثانوية.

والآن، أعلنت أوبو عن أول كاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة، إذ نشر نائب رئيس الشركة (بريان شن) مقطع فيديو قصيرًا على موقع “ويبو”؛ يكشف عن التقنية التي يمكن أن توصف بالثورية.

وفي الفيديو – الذي لا تتجاوز مدته 15 ثانية – يظهر هاتف وهو ملقى على طاولة، وعلى الشاشة لا تظهر أي كاميرا أمامية، ومع تشغيل تطبيق الكاميرا تبدأ حلقة بالدوران في موضع من الشاشة، ثم تُلتقط صورة، ولتأكيد التقنية، وضع أحدهم أصبعه فوق موضع الكاميرا ليظهر الأصبع على الشاشة.

يُشار إلى أن هذه التقنية تحتاج بعض الوقت لتُطرح في الأسواق، إذ اعترف شن بأن تقنية الكاميرا التي تحت الشاشة لا تزال في أيامها الأولى، خاصةً أن جودة الصور لا تزال منخفضة. وقال شن: “في هذه المرحلة، يصعب على الكاميرات التي تحت الشاشة تقديم نتائج مماثلة للكاميرا العادية، لا بد أن يكون هناك بعض الخسارة في الجودة البصرية”. وأضاف شن: “ولكن، لا توجد أي تقنية جديدة قادرة على تقديم أفضل أداء فورًا”.

يُشار إلى أن أوبو لم تتطرق إلى موعد تضمين هذه التقنية في أحد هواتفها الذكية.