شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعتزم فتح 10 متاجر فى بريطانيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أمازون عن افتتاح 10 متاجر فى أرجاء المملكة المتحدة، لبيع المنتجات المنزلية والصحية والطعام والإلكترونيات.
وستسمح تلك المتاجر للعملاء برؤية وتجربة المنتجات الخاصة بالعلامات التجارية الإلكترونية، وسيفتح أول متجر أبوابه اليوم فى مانشيستر، ومن ثم يليه باقى المتاجر فى أنحاء انجلترا.
وتزعم أمازون أن هذا البرنامج الجديد سيساعد الشركات الصغيرة التى تبيع منتجاتها عبر الانترنت بشكل جيد، ولكن الأفضل أن تتعامل مع عملائها وجهاً لوجه ولهذا قررت مساعدتهم من أجل تدريب العاملين، بحيث خصصت مليون جنيه استرلينى من أجل تدريب 150 فرد بدوام كامل للتخصص فى الإنتاجية ومبيعات الانترنت.
وصرحت شركة أمازون أن المخطط التجريبى لتلك المتاجر سيستمر لمدة عام كامل لاختبار الفكرة.
ومن المقرر أن تستفيد أمازون هى ايضاً بعائد مادى من تلك المتاجر، التى ستسمح للعملاء العثور على البضائع التى لا تتوفر على الإنترنت.
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