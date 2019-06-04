شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون ينجحون فى تصنيع مواد يمكنها تحويل الحركة إلى طاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأجهزة القابلة للارتداء التى تستمد الطاقة من الحركة ليست فكرة جديدة، ولكن المواد التى تم إنشاؤها فى جامعة رايس قد تجعلها أكثر عملية، إذ قام الكيميائى جيمس تور من مختبر رايس، بدمج الجرافين المزود بالليزر (LIG) فى أجهزة صغيرة خالية من المعادن تولد الكهرباء، إذ تنتج عن عملية وضع LIG على الأسطح الأخرى كهرباء ثابتة يمكن استخدامها لتشغيل الأجهزة.

وقال تور: "قد تكون هذه وسيلة لإعادة شحن الأجهزة الصغيرة فقط باستخدام الطاقة الزائدة من الحركة عند المشى أو تحركيك الذراع".

ويعد LIG عبارة عن رغوة من الجرافين يتم إنتاجها عند تسخين المواد الكيميائية على سطح البوليمر أو أى مادة أخرى باستخدام ليزر، وقام المختبر أولاً بتصنيع LIG على مادة شائعة، ولكن قام بتوسيع التقنية لتشمل النباتات والمواد الغذائية والورق المعالج والخشب.