آبل تزيح الستار رسميًا عن Mac Pro 2019 مع أداء رهيب وسعر باهظ

فاطمة أيت طالب - دبي - من وجهة نظر التصميم، فليس من الصعب معرفة السبب الذي جعل آبل تتخلى في Mac Pro 2019 الجديد عن التصميم الذي إعتمدت عليه في الجيل السابق من نفس الجهاز. وكما تعلمون على الأرجح، فالمساحة الداخلية في الجيل السابق من Mac Pro كانت محدودة مما يعيق عملية الترقية، وبالتالي فقد لجأت شركة آبل إلى إستخدام التصميم الجديد في Mac Pro 2019 الذي أعلنت عنه اليوم في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 ليكون من السهل ترقيته من قبل المستخدمين.

وكما تلاحظون، فالحاسوب Mac Pro الجديد الذي أعلنت عنه شركة آبل اليوم يأتي بتصميم يذكرنا على الفور بالتصميم الذي تم إستخدامه في Mac Pro قبل جيلين. هو يضم تصميم برجي مع هيكل مصنوع من الألومنيوم وأرجل ومقابض تجعله سهل الحمل.

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وكما هو متوقع، فقد قامت شركة آبل بإعادة التصميم المعتمد في غالبية الحواسيب المكتبية إلى Mac Pro ليكون بمقدور المستخدمين تخصيصه بشكل أكبر حسب رغبة المستخدم مع العلم بأنه يمكنهم الحصول على هذا الحاسوب مع المعالج Intel Xeon المزود بـ 8 أو 12 أو 16 أو 24 أو 28 نواة، ومع ما يصل إلى 1.5 تيرابايت من الذاكرة العشوائية، ومع ما يصل إلى 4 تيرابايت من الذاكرة الداخلية.

وعلاوة على ذلك، فمن الممكن للمستهلكين أيضًا إختيار الحصول على Mac Pro الجديد مع عدة خيارات من بطاقة الرسوميات، وتشمل هذه الخيارات AMD Radeon Pro 580X و Radeon Pro Vega II و Pro Vega II Duo. وبغض النظر عن بطاقات الرسوميات، فهذا الحاسوب يضم كذلك ثلاثة منافذ من نوع USB، ومنفذين من نوع Thunderbolt، فضلا عن منفذين من نوع Ethernet بسرعة 10Gb مع العلم بأنه يدعم كذلك WiFi والبلوتوث 5.0.

للآسف، لا يمكنك الحصول على كل هذه القوة بسعر رخيص، فالحاسوب Mac Pro الأحدث من شركة آبل يكلف 5999 دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يتم عرضه للبيع في وقت لاحق من خريف هذا العام. وبناءً على سعره، فهو يستهدف أكثر المبدعين ومحرري الفيديوهات، وغيرهم من الأشخاص الذين تتطلب أعمالهم الكثير من قوة المعالجة.