شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عشان ماتحترش كتير.. تعرف على أشهر وحدات القياس التكنولوجية والفرق بينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة عند قراءة خبر تكنولوجى أو متابعة اكتشاف وعمل جديد له علاقة بالتكنولوجيا نجد وحدات قياس جديدة تتبع المعلومات الخاصة بهذا الاكتشاف الجديد، وإليكم جوله سريعة فى عالم وحدات القياس التكنولوجية للتعرف عليها وعلى استخدامتها.. التيرا بايت.. التيرا بايت.. وهى وحدة قياس لسعة التخزين فى أجهزة الكمبيوتر تعنى ترليون أى "12 صفر"، وكان يعتقد أنها السعة الأكبر على الإطلاق ولكن التكنولوجيا أنتجت لنا وحدات لقياس السعة التخزينية أكبر منها فكان بعدها البيتا بايت ثم الاكسا بايت ثم الزيتا بايت واليوتا بايت ويبدو أن التكنولوجيا لن تتوقف سيكون قياسات أخرى للسعة التخزينية لأجهزة الكمبيوتر. الجيجا بايت.. الجيجا بايت.. تستخدمها شركات شبكات الحاسوب لقياس حجم ذاكرة الوصول العشوائى المتاحة "RAM" وسعة القرص الصلب. الميجا بايت.. الميجا بايت.. تستخدم الميجا بايت لقياس حجم النصوص والصور وملفات الفيديو والوسائط المتعددة وملفات الصوت المضغوطة وغير المضغوطة. البِت.. البِت.. هى الوحدة الأساسية للبيانات فى الانترنت والاتصالات. Advertisements الميكرو.. الميكرو.. هى وحدة قياس تستخدم فى علوم الفيزياء والكيمياء وتساوى واحد من مليون من الوحدة المعنية. النانو.. النانو.. هى وحدة قياس تعنى قزم وتستخدم للتعبير عن جزء من مليار من الوحدة التى نريد قياسها، مثل النانو ثانية، ووجد العلماء فائدة كبيرة لهذه الوحدة فى قياس الطول والزمن والكتلة فى التقنيات التكنولوجية الحديثة. النانو متر.. النانو متر.. هى جزء من مليار جزء من المتر، تستخدم لقياس الأطوال الصغيرة جدا مثل التطبيقات الكيميائية والفيزيائية مثل أبعاد الذرة وقياس الجزئيات والكترونيات النواة والميكروبات الصغيرة وأطوال الموجه فى المجال المرئى. البكسل.. البكسل.. هو أصغر ما يمكن تمثيله والتحكم فى خصائصه من مكونات الصور على الشاشات بتقنياتها المختلفة وأصغر ما يمكن مسحه أو تخزين بياناته على الكاميرا الرقمية، وكلما زاد عدد او كثافة البكسلات كلما كانت الصورة أكثر دقة.

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