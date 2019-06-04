تكنولوجيا: تقرير: هواتف أبل القديمة أفضل من الحديثة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب موعد إطلاق أيفون 11 الجديد من أبل، والذى يعتقد الكثير أنه سيكون طفرة جديدة فى عالم التكنولوجيا، إلا أن تقريرا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، يزعم أن الهاتف المقبل لن يأتى بأى جديد، مؤكدا أن هواتف أبل الأقدم ستكون أفضل، وعلى رأسها أيفون 7 الذى يزعم التقرير بأنه الأفضل بين كافة هواتف الأيفون، التى ظهرت خلال السنوات الماضية.
واستند التقرير على عدد من الأسباب التى تجعل من هاتف أيفون 7 القديم هو الأفضل بين سلسلة الأيفون الأحدث، وعلى رأسها كاميرا الهاتف وميزة Touch ID والتى لا تزال الأفضل لإلغاء قفل هاتفك سريعا، إذ تتفوق على ميزة Face ID.
ووفقا للتقرير سيدعم هاتف أيفون 11 بشريحة A13، وسيكون بنفس وزن هاتف iPhone XR أى ما يعادل 194 جراما.
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