كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن توقف “Google Cloud” يؤدي إلى انقطاع “Snapchat” و “YouTube” و “Gmail”

متابعة-سنيار: توقف Snapchat و YouTube، بالإضافة إلى Gmail و G Suite و Discord وغيرها من الخدمات، في بعض المناطق الشرقية من الولايات المتحدة وأوروبا.

ويعد انقطاع خدمة “Google Cloud”، الذي يعمل على تسجيل الدخول للعديد من الخصائص غير التابعة لـ Google، مسؤولاً، وِفق تقرير من The Verge، إلى جانب مطابقة مقارنات الانقطاعات على DownDetector.com.

وأعلنت شركة غوغل في وقت متأخر يوم أمس الأحد أنها تعاني من مستويات عالية من الازدحام، مشيرة إلى أن الحادث بدأ الساعة 12:25 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ. وقالت إنها حددت السبب الجذري للمشكلة، لكنها لم توضحه.

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وقد ذكرت شركة غوغل اليوم الاثنين، أنها حلت مشكلة “ازدحام الشبكة” التي حصلت شرق الولايات المتحدة، وأثرت على عدد من خدماتها، بما في ذلك خدمتها السحابية “غوغل كلاود” Google Cloud، وحزمتها المكتبية “جي سوت” G Suite، وموقع مشاركة الفيديو يوتيوب.

وقالت عملاقة التقنية الأميركية، إنها ستجري تحقيقاً في انقطاع الخدمة الذي حصل يوم امس، كما ستدخل تحسينات مناسبة على أنظمتها لمنع تكرار مثل هذا الانقطاع في المستقبل، أو تقليل احتمالية حدوثه.