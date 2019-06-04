كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لعبة الفيديو “Cuphead” تأتي إلى سيارات “Tesla” في صيف 2019

متابعة-سنيار: قريبا ستصبح لعبة “Cuphead” التي تتميز بفن جميل مرسوم باليد، والتي تم إصدارها عام 2017 لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة “Xbox One”، قابلة للتشغيل على شاشات لوحة القيادة في سيارات “Tesla Model 3″ و Model S و Model X في وقت ما خلال صيف 2019.

أكد المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة تيسلا ،”Elon Musk” الخطة أثناء ظهوره على “Ride the Lightning”، وهو برنامج أسبوعي من “Tesla” يستضيفه “Ryan McCaffrey” من “IGN”.

ووفقا لـ “Musk”، فإن اللعبة تعمل بالفعل بفضل بعض المساعدة من مطور “Cuphead Studio MDHR”، وقد أكد “Moldenhauer” أيضا أن إصدار تسلا من “Cuphead” سيكون قابلاً للعب فقط مع وحدة تحكم USB سلكية.

الألعاب الأخرى التي تم إصدارها لسيارات Tesla، تحت شعار TeslAtari، أقدم وأبسط، وتشمل القائمة “2048”، “Super Breakout”، و “Missile Command”، و “Asteroids”، و “Lunar Lander”، و “Centipede”.