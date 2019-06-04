كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| بدلة طريق وخوذة وسكين….مصممة لمستخدمي الدراجة الكهربائية

متابعة-سنيار: بالتعاون مع الاستوديوهات الإبداعية، طورت “the mighty machines” بدلة، وخوذة، وسكين، وكلها مصممة خصيصا لسائقي الدراجات النارية.

تم إطلاق مشروع “MM.01” مع الدراجة النارية الكهربائية “sarolea”، وهو مصمم خصيصا لتوفير الحماية الكاملة على الطرق، ويشمل بدلة، وخوذة مصممة وسكين استوديو محلي الصنع.

على مدى عامين، قام فريق التصميم المعتمد على antwerp الذي يتألف من nagels-jincen-vincent، و jean-paul delmé، و philippe stella و joop wanten، بجلب رؤيتهم للأزياء والاكسسوارات للدراجات النارية.

وتتكون حزمة “MM.01” الفاخرة من ثلاثة عناصر مختلفة: الدراجة الكهربائية “ساروليا”، وبدلة السائق، وخوذة من hedon، وسكين مصنوع من ألياف الكربون والتيتانيوم، وتمتزج هذه العناصر معا بسلاسة بفضل اللون الأسود الأنيق ولهجات اللون البرتقالي التي تميز المشروع وتساعد على توفير هوية شاملة.

Advertisements

التركيز الأساسي للمشروع يأتي من العلامة التجارية للدراجات النارية البلجيكية، ساروليا.

طراز ‘N60 MM.01’ عبارة عن دراجة كهربائية بالكامل تضم طاقة تبلغ 120 كيلو وات (163 حصانا)، ومدى قيادة يبلغ 330 كيلومترا وسرعة 100 كيلومتر / ساعة خلال 3 ثوانٍ – يتم التحكم فيها جميعا بواسطة الذكاء الاصطناعي لـ WAIZU – منصة السيارات المتقدمة من التعاون بين sarolea ML6 من غنت وجوجل.