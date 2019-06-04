كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “SmartHalo 2” نظام الملاحة المبتكر للدراجة الهوائية

متابعة-سنيار: متابعة من نظام الملاحة للدراجات الذي تم إطلاقه مسبقا في عام 2015، انتقلت SmartHalo مرة أخرى إلى كيك ستارتر لإطلاق الجيل الثاني من أنظمة الدراجات الحائزة على الجوائز في شكل “SmartHalo 2”.

“SmartHalo 2” هو الجهاز المتصل الكل في واحد الذي يساعدك على اكتشاف طرق جديدة مع إشارات تنقل واضحة، كما أنه يحمي دراجتك من السرقة، ويضيء طريقك من خلال إضاءة أمامية مصممة بالكامل.

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يتعقب ويعرض مقاييس الدراجة دون الحاجة إلى الضغط على زر واحد، والمزامنة مع تطبيقات اللياقة البدنية التي تستخدمها بالفعل، ويبقيك متصلا مع عرض PeekDisplay الجديد القابل للتخصيص.

مع بقاء 29 يوما على نهاية حملته على كيك ستارتر، جمع المشروع بالفعل أكثر من 540،000 دولار كندي بفضل أكثر من 3000 مؤيد.

يتوفر “SmartHalo 2” للدعم على Kickstarter، مع تعهدات من 78 جنيها إسترلينيا أو 134 دولارا كنديا، مع توقع الشحن في جميع أنحاء العالم خلال ديسمبر 2019.