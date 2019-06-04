تكنولوجيا: رد فعل مطوري التطبيقات المحترفين على جهاز Mac Pro وشاشة Pro Display XDR الجديدين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن عددٌ من أبرز مطوري التطبيقات في مجالات مختلفة، بدءاً من مجال تحرير الفيديو والصور وصولاً إلى مجال إنتاج الموسيقى وإنشاء المحتوى ثلاثي الأبعاد المتقدم، دعمهم لجهاز Mac Pro وشاشة Pro Displayالجديدين كلياً.

Adobe

يقول سيباستيان ديغوي، نائب رئيس قسم التصميمات ثلاثية الأبعاد والغامرة بشركة Adobe: ”إننا متحمسون للغاية بشأن Mac Pro الجديد الذي يمثل التزاماً قوياً من Apple تجاه المبتكرين الذين يعملون في مجال التصميماتثلاثية الأبعاد. لقد بدأنا بالفعل في نقل مجموعة أدوات Substance وبرنامج Dimension إلى واجهة Metal البرمجية التي تقدمها Apple لتحقيق الاستفادة الكاملة من القوة المذهلة التي يقدمها Mac Pro الجديد ولتمكين المبدعين في التصميمات ثلاثية الأبعاد بطرق غير مسبوقة.”

يقول ستيفن وارنر، نائب رئيس قسم تكنولوجيا الفيديو والصوت الرقمي بشركة Adobe: ”تواصل Apple الابتكار من أجل المحترفين في مجال الفيديو، وبفضل القوة التي يوفرها جهاز Mac Pro الجديد، سيتمكن المحررونمن العمل بوضوح 8K في إصدار مستقبلي من Premiere Pro من دون الحاجة إلى استخدام مسارات عمل نائبة.“

تقول ماريا ياب، نائب رئيس قسم التصوير الرقمي بشركة Adobe: ”لا يسعنا الانتظار للاستفادة من شاشة Pro Display XDR الجديدة التي تقدمها Apple ودعم قدراتها بالكامل في إصدار قادم من Photoshop. ولأولمرة سيتمكن العملاء من رؤية ملفات Photoshop وتحريرها في نطاق ديناميكي عالٍ وستنبض صورهم بالحياة لتظهر تفاصيل لم تكن واضحة من قبل.“

OTOY

يقول جولز أورباك، الرئيس التنفيذي لشركة OTOY ومؤسسها: ”إننا في OTOY متحمسون للغاية بشأن Mac Pro الجديد كلياً والطريقة التي سيدعم بها مستخدمينا. لقد أعيد تصميم Octane X، وهو الإصدار الذي نطلقهبمناسبة مرور عشر سنوات على إصدار Octane، من البداية باستخدام Metal لجهاز Mac Pro، حيث أتى هذا الإصدار تتويجاً للتعاون طويل الأمد والوثيق مع فريق الهندسة العالمي في Apple. إن Mac Pro لا يشبه أيجهاز آخر رأيناه من قبل في أنظمة الأجهزة المكتبية، وسيستفيد Octane X من هذا الأداء غير المسبوق للارتقاء بتصيير وحدة معالجة رسومات الغرافيك للأفلام والتلفزيون والرسومات المتحركة والواقع المعزز/الواقعالافتراضي إلى مستويات جديدة تماماً. فإصدار Octane X صُمم بحب، ولا يسعنا الانتظار لنضعه بين أيدي عملائنا من مستخدمي Mac في أواخر هذا العام.”

Advertisements

Blackmagic Design

يقول غرانت بيتي، الرئيس التنفيذي لشركة Blackmagic Design: ”إن DaVinci Resolve هو البرنامج الأكثر تطوراً في العالم في مجال تصحيح الألوان والتحرير عبر الإنترنت والذي يُستخدم في أعمال الأفلاموالتلفزيون عالية الجودة. كما أنه كان البرنامج الاحترافي الأول الذي اعتمد Metal، والآن بفضل Mac Pro الجديد وAfterburner أصبح بإمكاننا رؤية أداء 8K بجودة كاملة في الوقت الفعلي مع تصحيح الألوان والتأثيرات،وهو أمر لم نكن لنحلم به قط من قبل. وعند تشغيل DaVinci Resolve على Mac Pro الجديد لن تكون هناك طريقة أسرع منه لتحرير الأفلام وبرامج التلفزيون وتحسين ألوانها ووضع اللمسات الأخيرة عليها.“

Maxon

يقول ديفيد ماك غافران، الرئيس التنفيذي لشركة Maxon: ”إننا متحمسون لتطوير Redshift بتكنولوجيا Metal للاستفادة من الأداء المذهل لجهاز Mac Pro الجديد، ونحن نعمل مع Apple لتقديم نسخة محسنة للعمل معجهاز Mac Pro لأول مرة بحلول نهاية العام. كما أننا نعمل على قدم وساق لتطوير دعم Metal لبرنامج Cinema 4D، والذي سيوفر لمستخدمي Mac مسار عمل أسرع لأعقد مهام إنشاء المحتوى. كما أن بنية رسوماتالغرافيك في Mac Pro الجديد قوية للغاية ما يجعلها النظام الأفضل لتشغيل Cinema 4D.“

Avid

يقول فرانسوا كيريل، مدير قسم إدارة المنتجات بشركة Avid: ”إن فريق برنامج Pro Tools الذي تقدمه Avid منبهر بقوة المعالجة غير المسبوقة لجهاز Mac Pro الجديد. وبفضل قدراته الداخلية على التوسع يمكن تثبيت مايصل إلى ست بطاقات Pro Tools HDX داخل النظام،

اعلان

