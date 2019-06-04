تكنولوجيا: Apple تكشف النقاب عن تكنولوجيات غير مسبوقة لتطوير التطبيقات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Apple النقاب اليوم عن عدة تكنولوجيات مبتكرة تجعل تصميم تطبيقات جديدة قوية أكثر سهولة وسرعة على المطورين. SwiftUI هو إطار عمل مبتكر للتطوير يجعل إنشاء واجهاتمستخدم قوية أسهل من أي وقت سابق، بينما ARKit 3 وRealityKit وReality Composer هي أدوات متطورة صُممت لتسهل على المطورين ابتكار تجارب غامرة في الواقع المعزز لتطبيقات المستهلكين وتطبيقاتالأعمال أكثر من أي وقت سابق. وتُبسّط أدوات إضافية وواجهات البرمجة API عملية تقديم تطبيقات iPad على Mac. كما تسمح التحديثات على إطاري العمل Core ML وCreate ML بتطبيقات أكثر قوة وسلاسةللتعلّم الآلي على الجهاز.

قال كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول في إدارة هندسة البرمجيات في Apple: ”تجعل تكنولوجيات تطوير التطبيقات الجديدة التي كشفنا عنها اليوم تطوير التطبيقات أكثر سرعة وسهولة ومتعة للمطورين، وهي تمثلمستقبل ابتكار التطبيقات على جميع منصات Apple. يُحدث SwiftUI تحولاً حقيقياً في عملية ابتكار واجهات المستخدم من خلال أتمتة أجزاء كبيرة من العملية وتقديم معاينات مباشرة على مظهر واجهة المستخدم وتصرفهاداخل التطبيق، ونعتقد أنه سيعجب المطورين كثيراً.“

SwiftUI

لطالما كانت الرؤية تجاه Swift هي المساهمة في جعل التطوير أسرع وأسهل وأكثر تفاعلاً، وإطار العمل الحديث لواجهة المستخدم هو جزء هام من تلك الرؤية. يقدم SwiftUI إطار عمل جديداً في غاية القوة والبساطةلواجهات المستخدم يسمح بإنشاء واجهات مستخدم معقدة للتطبيقات. يستند الإطار إلى برمجة إلزامية بسيطة وسهلة الفهم، ويستطيع المطورون استخدامه لإنشاء واجهات مستخدم خلابة وكاملة الميزات تشمل رسوماً متحركةسلسة. يوفر SwiftUI على المطورين الوقت من خلال تقديم الكثير من الوظائف التلقائية، بما في ذلك تنسيق الواجهة، ونمط التعتيم، وإمكانية الوصول، ودعم اللغات من اليمين إلى اليسار، والتنسيقات العالمية. يشغلSwiftUI التطبيقات على الجهاز وبسرعة فائقة. ولأن SwiftUI هو واجهة البرمجة نفسها المدمجة في iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS، يستطيع المطورون إنشاء تطبيقات ثابتة بسرعة وسهولة علىجميع منصات Apple.

Advertisements

Xcode 11 يعطي دفعة لإطار SwiftUI

تسهل أداة تصميم غرافيك واجهات المستخدم الجديدة والمدمجة في Xcode 11 على مصممي واجهات المستخدم تجميع واجهة مستخدم بسرعة باستخدام SwiftUI، من دون الحاجة إلى كتابة برنامج. يتم توليد برنامج عبرSwift تلقائياً، وعند تعديل البرنامج، تظهر التغييرات في واجهة المستخدم على الفور في أداة التصميم البصري. ويستطيع المطورون الآن رؤية معاينات فورية وتلقائية لمظهر واجهة المستخدم وتصرفها أثناء تجميع البرنامج واختباره وتحسينه.

اعلان

