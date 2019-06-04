آبل تزيح الستار رسميًا عن نظام MacOS Catalina، وتحيل برنامج iTunes إلى التقاعد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل للتو في مؤتمرها السنوي للمطورين بإزاحة الستار رسميًا عن الإصدار الرئيسي التالي من نظام MacOS، والذي يحمل إسم MacOS Catalina. وأول شيء قامت به شركة آبل في هذا الإصدار الجديد من نظام MacOS هو إحالة برنامج iTunes إلى التقاعد. في الواقع، لقد إتضح أن الشائعات السابقة كانت صحيح. وبدلا من برنامج iTunes، سيكون لدى مستخدمي MacOS Catalina ثلاثة تطبيقات جديدة منفصلة، وهي Music و Podcast و TV مع دعم 4K HDR و Dolby Atmos.

تم إستخدام iTunes لمزامنة أجهزة iPhone و iPod و iPad. ومع إختفاء برنامج iTunes الآن يوجد مكان جديد لخيارات المزامة، وهذا المكان هو صفحة خاصة داخل MacOS Finder. ومع ذلك، سيتعين علينا معرفة ما الذي سيحدث على مستوى نظام Windows.

الميزة الأخرى الجديدة في نظام MacOS Catalina الجديد هي Sidecar، وهي الميزة التي تتيح لك إستخدام iPad كشاشة ثانية لحاسوب MacBook الخاص بك. يمكن أيضًا إستخدام جهاز iPad كمدخل لوحي لجهاز Mac الخاص بك، والآن بعدما قامت شركة آبل بتقليص الفترة التي يستجيب فيها القلم الإلكتروني Apple Pencil إلى 9 أجزاء من الثانية، فيجب أن يكون هذا جيدًا للغاية.

وبالإضافة إلى ذلك، نظام MacOS Catalina الجديد يجلب معه كذلك القدرة على التحكم في كل شيء داخل نظام التشغيل بإستخدام الأوامر الصوتية فقط، مما سيؤدي إلى رفع قدرات الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة إلى مستوى جديدة تمامًا.

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ميزة Find My Mac ستٌعرف الآن بإسم Find My، وسوف تساعدك في العثور على أجهزتك المفقودة أو المسروقة بشكل أسهل بحيث يمكنك الآن القيام بذلك حتى عندما يكون Mac الخاص بك غير متصل بالإنترنت. الآن، ستصدر حواسيب MacBook إشارة بلوتوث منخفضة الطاقة لتجنب التأثير كثيرًا على عمر البطارية، وستتمكن أجهزة آبل الأخرى من إكتشافها ومساعدة أداة Find My في العثور على الجهاز المفقود.

ذهبت شركة آبل إلى أبعد من ذلك مع نظام MacOS Catalina الجديد بحيث قامت بإضافة خاصية Activation Lock لجميع الأجهزة المزودة برقاقة الأمان Apple T2. عندما يتم تفعيل Activation Lock، لن يتمكن أي شخص من إستخدام جهاز Mac المسروق على الإطلاق، حتى تقوم بإدخال بيانات إعتمادك.

نظام macOS Catalina الجديد من شركة آبل جلب معه أيضًا بعض التحسينات والتغييرات لعدد من تطبيقات آبل، بما في ذلك Photos و Notes و Reminders و Safari، فضلا عن دعم Screen Time.

ربما أحد أكبر التحديثات هو Project Catalyst. وهو يتيح للمطورين نقل تطبيقات iPhone و iPad إلى نظام MacOS Catalina بسهولة بالغة. تقول شركة آبل أن معظم التطبيقات سيتم نقلها في غضون أيام فقط، وهذا سيمكن فريق واحد من إدارة تطبيق لجميع الأجهزة الثلاثة.

من المتوقع أن يصل نظام MacOS Catalina مجانًا لجميع حواسيب Mac المتوافقة في خريف هذا العام. وستقوم شركة آبل بإطلاق النسخة التجريبية الأولى من هذا النظام للمطورين والمختبرين اليوم.