آبل تكشف النقاب رسميًا كذلك عن نظام TvOS 13 في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن iOS 13 و iPadOS و WatchOS 6، فقد قامت شركة آبل كذلك اليوم في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 بإزاحة الستار رسميًا عن الإصدار الجديد من نظام TvOS والذي تطلق عليه إسم TvOS 13. وعلى عكس الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل الأخرى، فالإصدار الجديد من نظام TvOS يجلب معه تحديثات قليلة ولكنها تبقى مهمة.

أولاً، هناك شاشة رئيسية جديدة تمامًا ذات معاينات مباشرة وتنظيم أفضل، وهو أمر مرحب به للغاية. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة آبل كذلك في نظام TvOS 13 الجديد بدعم تعدد المستخدمين، وهذا ما يسمح بتخصيص التوصيات والمحتوى حسب إهتمامات كل مستخدم على حدة، بما في ذلك التوصيات والمحتوى الذي يظهر على خدمة Apple Music. وعلى ذكر Apple Music، فهي حصلت أيضًا على خاصية الكلمات المتزامنة والتي تعمل على عرض الكلمات بالتزامن مع الأغنية.

Advertisements

سيتم تغيير تجربة اللعب على نظام TvOS 13 أيضًا. ستحصل الأجهزة التي تعمل بنظام TvOS 13 على الدعم لأيادي التحكم الأكثر شعبية في السوق، ونقصد هناك كل من Sony DualShock 4 الخاصة بجهاز Playstation 4، وXbox Controller الخاصة بجهاز Xbox One بحيث يمكن ربط أي منها بسهولة مع أجهزة Apple TV.

نظام TvOS 13 سيأتي أيضًا مع شاشات توقف جديدة للحياة في أعماق البحار. وأخيرصا، ستقوم شركة آبل بإطلاق خدمة الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية الخاصة بها في وقت لاحق من هذا العام، وقد أصدرت بالفعل الإعلان الخاص بمسلسلها الأول For All Mankind الذي أشرف على إخراجه Ronald Moor، والذي كان وراء إخراج العديد من الأفلام والمسلسلات مثل Battlestar Galactica وعدد من أفلام Star Trek.