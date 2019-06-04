آبل تكشف رسميًا كذلك عن نظام WatchOS 6، وسيصل لجميع ساعات Apple Watch المتوافقة

فاطمة أيت طالب - دبي - كما يمكنك أن تتوقع، فقد قامت شركة آبل كذلك اليوم في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 بإزاحة الستار رسميًا عن الإصدار الرئيسي الجديد من نظام WatchOS لساعاتها الذكية Apple Watch، وهو الإصدار الذي أطلقت عليه الشركة إسم WatchOS 6.

نظام WatchOS 6 الجديد سيصل إلى جميع ساعات Apple Watch المتوافقة في خريف هذا العام، وأول ما ستلاحظه هو مجموعة من جديدة من الواجهات. هناك ساعة رقمية جديدة، ومجموعة من الواجهات الجديدة الأخرى. يمكنك تخصيص هذه الواجهة وإضافة الأشياء الأخرى التي تحتاج إليها.

قامت شركة آبل كذلك مع نظام WatchOS 6 الجديد بتوفير ثلاث تطبيقات، وهي Audiobooks و Voice Memos و Calculator مع خيار Tips. ولكن هذا ليس كل شيء. مع نظام WatchOS 6 الجديد، تسمح شركة آبل للمطورين أخيرًا بإصدار تطبيقات مستقلة للساعات الذكية Apple Watch، وهذا ما يعني عدم الحاجة إلى تطبيق مصاحب على iPhone الخاص بك. وسيتم توزيع هذه التطبيقات المستقلة الجديدة من خلال إصدار خاص من متجر App Store سيأتي مع نظام WatchOS 6.

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ستقوم شركة آبل بتوفير مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الجديدة للمطورين، مثل Streaming Audio API. ستتيح هذه الواجهة لتطبيقات Apple Watch ببث الصوت إلى سماعات الرأس اللاسلكية الخاصة بك، ولا داعي لوجود iPhone الخاص بك.

أخيرًا، تم في نظام WatchOS 6 الجديد تحديث وظائف الصحة واللياقة البدنية أيضًا. هناك إتجاهات للأنشطة متاحة على تطبيق Activity الخاص بك. سيستخدم خيار Hearing الجديد الميكروفون للإستماع إلى البيئات الصاخبة وتحذيرك من مستويات الصوت الضارة. سيؤدي ذلك إلى تحليل الصوت المباشر فقط ولن يتم حفظ أي شيء على ساعتك، على الأقل هذا ما قالته شركة آبل.

هناك حتى خيار تتبع الدورة يأتي كجزء من تطبيق Health على كل من ساعتك الذكية Apple Watch وهاتفك iPhone. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم أيضًا توفير حزام جديد لجميع ساعات Apple Watch الحالية، إذا كنت ترغب في شراء واحدة.