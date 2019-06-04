لوحيات iPad حصلت على نظام iPadOS الخاص بها، ويأتي مع مجموعة من الميزات الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - تحتفل شركة آبل هذا العام بالذكرى السنوية التاسعة على إطلاق iPad، وهو بالتالي فهي مستعدة لجعل iPad يترك نظام iOS خلفه والإنتقال إلى شيء أفضل. في الواقع، لقد قامت شركة آبل اليوم في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 بالكشف عن نظام جديد للوحيات iPad لا يزال يستند على نظام iOS تطلق عليه الشركة إسم iPadOS. وما لا يثير الدهشة هو أن iPadOS الجديد يأتي مع مجموعة من الميزات الجديدة التي تركز معظمها على الإنتاجية.

في البداية، قامت شركة آبل في iPadOS الجديد بإعادة تصميم الشاشة الرئيسية لعرض عدد أكبر من أيقونات التطبيقات ودعم التطبيقات المصغرة ( Widgets ). وبغض النظر عن إعادة تصميم الشاشة الرئيسية، يتيح لك تطبيق Slideover الذي يعتبر من بين التطبيقات التي تستفيد من النافذة العائمة، السحب من الأسفل وفتح تطبيق ثانٍ في وضع النافذة. تم أيضًا تحسين خاصية تقسيم الشاشة بحيث يمكنك الآن فتح نفس التطبيق في نافذتين.

قامت شركة آبل كذلك في نظام iPadOS الجديد بتضمين مجموعة من الإيماءات والتي تتيح لك التحكم في وضع تقسيم الشاشة وفتحه من داخل تطبيق واحد، ولكن يبدو أنك ستستغرق بعض الوقت قبل أن تتعلم إستخدام جميع تلك الإيماءات.

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من ناحية، قامت شركة آبل أيضًا في نظام iPadOS بتضمين خاصية مشاركة الملفات وحتى ملفات SMB في iCloud Drive. ستدعم أجهزة iPad أيضًا مفاتيح Thumbdrives التخزينية، مع عرض المحتويات في تطبيق الملفات. وتجدر الإشارة إلى أن دعم ملفات ZIP قادم أيضًا في الطريق.

تم تحسين المتصفح Safari أيضًا، فقد حصل على مدير خاص للتحميلات و30 إختصارًا للوحة المفاتيح، مما يجعله أقرب إلى نظيره المخصص للحواسيب الشخصية. وبصرف النظر عن المتصفح Safari، فقد حصلت خاصيتا النسخ واللصق على إيماءة القرصة الثلاثية الأصابع، بينما يتم التعبير عن التراجع عن طريق تمرير الأصابع الثلاثة، لذلك لم يعد يتوجب عليك أن تهز iPad الخاص بك بعد الآن.

أخيرًا، حظي القلم الإلكتروني Apple Pencil ببعض الحب أيضًا بحيث تم تقليص زمن الإستجابة من 20 جزء من الثانية إلى 9 أجزاء من الثانية فقط، في حين تم توسيع لوحة أدواته وإتاحتها لتطبيقات الطرف الثالث.