آبل تكشف رسميًا عن نظام iOS 13 مع الكثير من التغييرات والإضافات والميزات الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 المقام حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، قامت شركة آبل بالكشف عن الإصدار الرئيسي الجديد من نظام iOS والذي يحمل إسم iOS 13، وهو الإصدار الجديد من نظام iOS الذي من المفترض أن يتم إطلاقه بشكل رسمي جنبا إلى جنب مع هواتف iPhone الجديدة في خريف هذا العام.

كما أشيع تمامًا، فقد حصل نظام iOS 13 الجديد على الوضع الليلي ” Dark Mode ” على مستوى نظام التشغيل بالكامل لتحويل معظم واجهة النظام، بما في ذلك التطبيقات الأصلية للشركة التي تأتي مع النظام إلى واجهة داكنة. لن يقوم الوضع الليلي Dark Mode بتحويل الواجهة بالضرورة إلى اللون الأسود في جميع التطبيقات، ولكن ينبغي أن يتم دعم هذا الوضع في تطبيقات آبل التي تأتي مسبقًا مع النظام. إذا كان لديك واحد من هواتف iPhone المزودة بشاشات OLED، فإن إستخدام وضع Dark Mode سيؤدي إلى تحسين عمر البطارية، على الأقل إلى حد ما.

سيكون نظام iOS 13 كذلك أسرع. يبدو أن خاصية الفتح عن طريق الوجه Face ID ستكون أسرع بنسبة 30 في المئة، في حين ستؤدي الطريقة التي تتعامل بها شركة آبل مع التطبيقات إلى فتحها بشكل أسرع من السابق. وعندما تقوم بتحميل تطبيق ما، فسوف تكون عملية التحميل نفسها أصغر بنسبة تصل إلى 50 في المئة، في حين سيكون حجم التحديثات أصغر بنسبة 60 في المئة.

حصلت لوحة المفاتيح الأساسية في نظام iOS 13 على خاصية الكتابة عن طريق السحب، وهي الخاصية التي كانت متاحة على لوحات المفاتيح المتوفرة على منصة الأندرويد منذ سنوات عديدة. تم توسيع تركيز آبل على الخصوصية ليشمل المزيد من صلاحيات الموقع الدقيقة للتطبيقات، ويمكنك الآن السماح لأحد التطبيقات بمشاهدة موقعك مرة واحدة فقط. تضيف الشركة أيضًا تنبيهات إذا كان يتم تتبع موقعك في الخلفية، مما يتيح لك الحصول على المزيد من التفاصيل حول كيفية إستخدام التطبيقات لموقعك.





بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركة آبل نظام جديد لتسجيل الدخول، وهو النظام الذي يمكن إستخدامه في نظام iOS 13 لتسجيل الدخول بسهولة إلى التطبيقات بإستخدام حساب Apple ID الخاص بك، والمصادقة على عملية تسجيل الدخول بإستخدام Face ID. إذا أراد أحد التطبيقات أن يكون قادرًا على إرسال الرسائل الإلكترونية إليك، فبإمكانك إختيار منحه البريد الإلكتروني الفعلي الخاص بك، أو بريد إلكتروني وهمي تم إنشاؤه تلقائيًا من قبل شركة آبل من أجلك للتعامل مع هذه الحالة.

حصلت تطبيقات آبل المدمجة على تحديثات أيضًا. ستحصل واجهة الخرائط في تطبيق Apple Maps على تصميم جديد مع وجود شريط في الأسفل يتيح لك التخزين ثم الإنتقال بسهولة إلى المفضلات. وعلاوة على ذلك، فقد حصلت خرائط آبل كذلك على ميزة Look Around، وهي تعمل على نحو مماثل لخاصية Google Street View أو أفضل.

في تطبيق الرسائل Messages، يمكنك الآن إضافة إسمك والرمز التعبيري Memoji، لذلك إذا قمت بإرسال رسائل نصية إلى أشخاص لا يملكون بياناتك محفوظة، فسوف يعرفون من أنت. أصبحت الرموز التعبيرية Memoji نفسها قابلة أكثر للتخصيص الآن، وهناك Memoji Stickers أيضًا. يمكنك إستخدامها في المزيد من التطبيقات لأنها أصبحت جزءًا من لوحة المفاتيح. ستعمل ملصقات Memoji Stickers مع أي جهاز يضم المعالج Apple A9 أو إصدار أعلى، في حين ستظل Memoji محصورة على الأجهزة المزودة بكاميرا Face ID.

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في تطبيق الصور Photos، تم إعادة تصميم واجهة المستخدم الخاصة بالتحرير، وهناك طريقة عرض إفتراضية جديدة للصور، والتي ستكون خالية من التكرارات والفوضى بفضل خوارزميات التعلم الآلي من آبل. ستكون قادرًا على تصفح الصور بطرق متعددة حسب اليوم أو الشهر على سبيل المثال، وتشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا. ومع ذلك، طريقة العرض حسب ” السنوات | Years ” ستكون مختلفة قليلاً، حيث إذا نظرت إلى عيد ميلاد أحد الأطفال، فسوف يوفر لك التطبيق صورًا للطفل على مدار السنوات. إذا كنت في معرض WWDC الآن، فسوف يعرض لك التطبيق الصور من مؤتمرات WWDC الماضية التي حضرتها.

يتمتع المساعد الرقمي Siri بصوت جديد يبدو أفضل وآليًا بدرجة أقل ويصعب تمييزه عن المساعد الرقمي Google Assistant الآن، كما أنه أصبح أكثر ذكاءً. عندما ترتدي سماعات AirPods، سيقرأ Siri الرسائل لك فور وصولها، ويمكنك الرد على الفور على تلك الرسائل عن طريق إملأ الرد صوتيًا. بإمكان Siri كذلك الآن تشغيل الراديو مباشرة من أكثر من 100 آلف محطة في جميع أنحاء العالم. تتيح لك ميزة ” مشاركة الصوت ” مشاركة الصوت من هاتفك مع أحد الأصدقاء من خلال نقر الجهازين معًا.

حصلت Siri Shortcuts على تطبيق خاص بها، والذي يظهر الآن بفخر على الشاشة الرئيسية لنظام iOS 13. وفي حالة إذا لم تسمع عن إختصارات Siri، فهي تسمح لك بتنفيذ العديد من الإجراءات بإستخدام أمر صوتي واحد. أما وقد قلنا ذلك، فسوف يقترح عليك التطبيق الآن تطبيقات جديدة، ويمكنك إختيار تطبيقات الطرف الثالث التي يمكنها إستخدام Siri Shortcuts.

حصل تطبيق Reminders على مظهر جديد، وحصلت منصة CarPlay على أكبر تحديث لها على الإطلاق من خلال الحصول على لوحة معلومات جديدة لعرض الأغاني والخرائط والمزيد في نافذة واحدة، كما حصلت على تطبيق تقويم جديد ودعم Siri لـ Pandora و Waze. يمكن لتطبيق Files مشاركة المجلدات مع iCloud Drive والوصول إلى الملفات من بطاقات MicroSD ومفاتيح USB التخزينية.

ستكون النسخة التجريبية الأولى من نظام iOS 13 متاحة للمطورين المسجلين اليوم، في حين سيتم إصدار النسخة التجريبية العامة في وقت لاحق من هذا الشهر.

من المثير للدهشة أن نظام iOS 13 لن يكون متاحًا سوى لهواتف iPhone وأجهزة iPod Touch، لأنه من الآن فصاعدًا ستحصل لوحيات iPad على نسختها الخاصة من نظام iOS والتي تطلق عليها شركة آبل إسم iPadOS.