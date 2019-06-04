تطبيق Google Maps سيخبرك الآن عن أفضل الأطباق في المطاعم

فاطمة أيت طالب - دبي - تخيل أنك إستخدمت خدمة الخرائط Google Maps للبحث عن مطعم جيد. ستشاهد المراجعات الخاصة بهذا المكان، والإتجاهات للوصول إلى هناك، ولكن هل تشعر أنه يمكن لخدمة Google Maps أن تقوم بأكثر من ذلك؟ حسنًا، يبدو أن شركة جوجل تشعر بذلك أيضًا، وبالتالي فهي قامت بإضافة ميزة جديدة إلى خدمة Google Maps والتي ستخبرك الآن عن أفضل الأطباق في المطعم.

يمكنك بالفعل الحصول على صور وتعليقات وتصنيفات لمطعم في خدمة الخرائط Google Maps. الآن، سوف تكون قادرًا على الحصول على المزيد من المعلومات حول الطعام هناك أيضًا. سوف تظهر العناصر الأكثر شعبية في المطعم في القائمة بحيث يمكن للمستخدمين تقديم طلباتهم بثقة أكبر.

يتم تشغيل هذه الميزة عن طريق خوارزمية للتعلم الآلي والتي تقوم بمطابقة أسماء الأطباق، والتي يتم توفيرها من قبل مستخدمي Google Maps، مع الصور والملاحظات ذات الصلة. هذا يجعل من السهل على المستخدمين معرفة أي من الأطباق في المطعم هي الأكثر شعبية.

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سيتم عرض الأطباق الأكثر شعبية للمطعم في التبويب ” نظرة عامة ” في قائمة Google Maps. من أجل الغوص عميقًا، توجه إلى القائمة وإنتقل إلى الأطباق الأكثر تداولاً. يمكنك أيضًا النقر فوق الطبق الشهير لإستكشاف صوره وملاحظات المستخدمين الآخرين إتجاه. إذا كنت في بلد لا تستطيع فيه قراءة اللغة المتداولة، فسوف تتكلف خدمة Google Maps بالترجمة أيضًا. هذه الميزة متوفرة في تطبيق Google Maps لمنصة الأندرويد في جميع أنحاء العالم بدءًا من اليوم. ومع ذلك، هذه الميزة ستشق طريقها كذلك لتطبيق Google Maps لمنصة iOS في الأشهر المقبلة.