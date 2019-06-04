Apple تطرح خاصية جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة

نهى حمدي

وضعت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة Apple، ذوي الاحتياجات الخاصة نصب أعينها، وطورت برنامجا خاصا لهم على هواتف Iphone وMac.

قدمت "آبل" في مؤتمر WWDC19، ميزة جديدة من خصائصها التحكم الكامل بالصوت في كل من الماك والآيفون، لتخدم تلك الميزة ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما طرحت خاصية جديدة وهي FindMy، وهي مخصصة لتحديد مكان أجهزتك، في حالة الضياع حتى إذا كانت الأجهزه مغلقة، وذلك عن طريق إشارات البلوتوث.