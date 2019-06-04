نهى حمدي
وضعت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة Apple، ذوي الاحتياجات الخاصة نصب أعينها، وطورت برنامجا خاصا لهم على هواتف Iphone وMac.
قدمت "آبل" في مؤتمر WWDC19، ميزة جديدة من خصائصها التحكم الكامل بالصوت في كل من الماك والآيفون، لتخدم تلك الميزة ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما طرحت خاصية جديدة وهي FindMy، وهي مخصصة لتحديد مكان أجهزتك، في حالة الضياع حتى إذا كانت الأجهزه مغلقة، وذلك عن طريق إشارات البلوتوث.
كانت هذه تفاصيل خبر Apple تطرح خاصية جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.