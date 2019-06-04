شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علشان الكحك يطلع مضبوط .. 4 تطبيقات هتساعدك تعمليه في البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الكعك من أهم الحلويات عيد الفطر، وبدونه يفقد العيد أهم معالمه، وظهرت العديد من التطبيقات على المتاجر الالكترونية لتقديم وصفات الكعك من أجل تسهيل إعداده في المنزل، ونقدم لكي 4 من أشهر تلك التطبيقات.





يعد من أشهر التطبيقات على المتاجر الإلكترونية، حيث يضم أكثر من 450 وصفة للكحك، التى تناسب كافة الأذواق، وتمكنك من التجديد.



كتاب الوصفات - حلويات العيد

صمم هذا التطبيق ليضم العديد من وصفات حلويات العيد المتعددة والتي لا تقتصر على الكحك بأنواعه، حيث يضم وصفات الكثير من الحلويات الشعبية المعروفة في الوطن العربي سواء كانت تقليدية أو عصرية.

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يضم هذا التطبيق الكثير من وصفات الكحك والحلويات بأكثر من شكل لتصنعيه في المنزل، بدلاً من شراءه.



كحك العيد

"حلويات العيد المتنوعة"

يحتوى هذا التطبيق على أغلب وصفات الحلويات اللذيذة التي يمكن أن تحل ضيفاً على مائدة الطعام في العيد.