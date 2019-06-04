شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعتزم التوقف عن المطالبة بتغيير كلمة مرور ويندوز 10 كل 60 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة مايكروسوفت قامت بتعديل سياستها الخاصة، خاصة التى تتعلق بانتهاء صلاحية كلمة مرور ويندوز 10 كل 60 يوما، موضحة أن هناك طرقا أفضل للحفاظ على أمان المستخدمين.

وبحسب موقع TNW الهولندى، فمع هذا التعديل الجديد، فهذا يعني أن المؤسسات التي تستخدم نظام التشغيل Windows 10 لن تضطر إلى إجبار مستخدميها على تغيير كلمات المرور بشكل متكرر، وفي مدونتها التي تعرض بالتفصيل بنية Windows 10، قالت الشركة أن انتهاء الصلاحية هو دفاع فقط ضد احتمال سرقة كلمة مرور.

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وقالت مايكروسوفت أنه إذا نفذت إحدى المؤسسات ممارسات أمنية مثل قوائم كلمات المرور المحظورة والمصادقة متعددة العوامل والكشف عن هجمات تخمين كلمة المرور، والكشف عن محاولات تسجيل الدخول الشاذة، فلن تحتاج إلى سياسات انتهاء صلاحية.

يذكر أنه في دليل الأمان الذي تم نشره في مارس، اقترح المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) أيضًا إزالة تغييرات كلمة المرور المتكررة، وبدلاً من ذلك، أوصت بحظر كلمات المرور والأنماط الشائعة الاستخدام.