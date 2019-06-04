تكنولوجيا: ابل تتوسع بأنظمة HomeKit في كاميرات المراقبة وأجهزة الراوتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ شركة ابل في دعم نظام HomeKit في مجموعة متنوعة من الأجهزة خلال الفترة القادمة، حيث تشمل الأجهزة الجديدة كاميرات المراقبة وأجهزة الراوتر أيضاً.

تدعم شركة ابل نظام HomeKit هذا العام بتوسع أكبر في أنظمة الحماية في المنزل الذكي، حيث من المقرر أن يشمل التوسع الجديد مجموعة من الإصدارات الجديدة من Logitech وArlo إلى جانب إصدارات أخرى.

كما تأتي الواجهة البرمجية الجديدة للفيديو في نظام HomeKit للحماية بميزة إرسال المحتوى إلى HomePod ليتم تحليل محتوى الفيديو قبل إطلاق ملفات الفيديو على الخدمات السحابية، حيث يتم تخزين الملفات بعد تشفيرها على خدمة iCloud بشكل مجاني.

Advertisements

بينما يدعم نظام HomeKit أجهزة الراوتر في توفير الحماية بمعايير أعلى، لمنع المتسللين من الدخول إلى شبكة الإنترنت في محيط المنزل، على أن يدعم النظام كلاً من أجهزة Linksys، و Eero وأيضاً Spectrum في البداية.

المصدر

اعلان

