تكنولوجيا: ابل تكشف عن تحديث جديد لواجهة CarPlay بتصميم ومميزات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل اليوم عن تحديث جديد لواجهة CarPlay يأتي بتصميم جديد مع دعم أفضل لمساعد Siri في تحديث iOS 13.

تطلق شركة ابل أحد أهم التحديثات لواجهة CarPlay الذي يأتي بتصميم جديد مع إطلاق تحديث iOS 13 لاحقاً هذا العام، كما تقدم ابل تحسينات لمساعد Siri الإفتراضي، مع نمط light، كما يقدم تحديث iOS 13 لواجهة CarPlay ميزة dashboard التي تعمل على عرض تطبيقات متعددة في واجهة واحدة مثل تطبيق الخرائط وتطبيق الموسيقى على سبيل المثال.

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كما تأتي واجهة CarPlay بتحديث لتطبيق calendar الذي يجلب معلومات أكثر للمستخدم، كما يأتي تطبيق Music بمميزات جديدة لعرض الألومبات المفضلة، وميزة إستكشاف الجديد في الموسيقى، كما تضم واجهة CarPlay بتجربة أفضل للإخطارات وإقتراحات Siri.

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