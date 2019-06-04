تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعرض Minecraft Earth خلال مؤتمر ابل للمطوريين 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة مايكروسوفت خلال فعاليات WWDC 2019 عرض ترويجي للعبة Minecraft Earth التي تنطلق لاحقاً على منصة iOS والأندوريد.
أعلنت شركة مايكروسوفت عن لعبة Minecraft Earth بالواقع المعزز خلال الشهر الماضي، والتي تنطلق للمستخدمين في إصدار تجريبي في صيف هذا العام على منصتي iOS والأندوريد.
ولقد إستعرضت شركة ابل خلال مؤتمر المطوريين اليوم عرض تفاعلي للعبة Minecraft Earth التي تحاكي Pokémon Go، والتي طورت من مايكروسوفت بالتعاون مع مطوري استديو Mojang، حيث تتيح اللعبة للمستخدمين جمع أدوات Minecraft لجمع شخصية محددة، كما تهدف عملاق البرمجيات لنشر Minecraft في جميع أنحاء العالم.
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