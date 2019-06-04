تكنولوجيا: تطبيق خرائط ابل يجلب ميزة التنقل الإفتراضي Street View

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل في مؤتمر المطوريين اليوم عن تحديث تطبيق الخرائط الذي يجلب ميزة التنقل الإفتراضي بتصميم يحاكي خاصية Street View في تطبيق خرائط جوجل.

على غرار ميزة Street View التي قدمت من شركة جوجل في تطبيق الخرائط خلال الفترة الماضية، أعلنت شركة ابل عن تحديث لتطبيق خرائط ابل يتيح للمستخدم النقر على موقع محدد في خرائط ابل لإظهار عرض بأبعاد مختلفة وبزاوية 360 درجة لهذا الموقع، لدعم التنقل الإفتراضي.

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ولقد أكدت شركة ابل على أن الميزة الجديدة في تطبيق خرائط ابل ستكون متاحة في تحديث iOS 13، إلا أن ابل لم تحدد المناطق التي ستتاح فيها هذه الميزة في البداية، حيث من المقرر أن ترتكز هذه الميزة على كم البيانات التي تم جمعها من قبل شركة ابل خلال السنوات الماضية، حيث حرصت شركة ابل على التجول بسيارة لتحديد خرائط في الولايات المتحدة وفي مواقع مختلفة حول العالم، لذا من المتوقع أن تكون هذه الميزة متاحة في الولايات المتحدة وبعض المناطق حول العالم مع نهاية هذا العام.

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