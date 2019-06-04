تكنولوجيا: ابل تطلق تحديث macOS Catalina بمجموعة جديدة من التطبيقات والمميزات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرضت ابل اليوم macOS Catalina الإصدار الأحدث من نظام التشغيل المكتبي الأكثر تطوراً في العالم، الذي يأتي مزوداً بمميزات وتطبيقات جديدة رائعة وتكنولوجيا قوية وجديدة للمطورين.

مع macOS Catalina تستبدل Apple تطبيق iTunes بتطبيقاتها الترفيهية الرائجة: Apple Music وApple Podcasts وتطبيق Apple TV.

كما تتيح ميزة Sidecar الجديدة كلياً للمستخدمين لتوسيع سطح مكتب Mac باستخدام iPad كشاشة ثانية أو كجهاز إدخال عالي الدقة عبر تطبيقات Mac الإبداعية. بالإضافة إلى ميزات الأمان الجديدة التي توفر حماية أفضل للمستخدمين، وميزة التحكم الصوتي التي تتيح للمستخدمين التحكم في أجهزة Mac بالكامل باستخدام أصواتهم.

صرح كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول في إدارة هندسة البرمجيات في Apple: ”مع نظام macOS Catalina، نقدم

تطبيقات جديدة إلى Mac، بدءاً بالإصدارات المستقلة الجديدة من Apple Music وApple Podcasts وتطبيق Apple TV. وسيسعد المستخدمون بقدرتهم على توسيع مساحة عملهم باستخدام ميزة Sidecar التي تتيح طرقاً جديدة للتفاعل مع تطبيقات Mac باستخدام iPad وApple Pencil. ومع تكنولوجيات جديدة للمطورين، سيشهد المستخدمون المزيد من تطبيقات المطورين الآخرين تنضم إلى Mac هذا الخريف.“

تطبيقات Apple Music، وApple Podcasts، وApple TV

يستبدل نظام macOS Catalina تطبيق iTunes بثلاثة تطبيقات جديدة كلياً تعمل على تبسيط وتحسين الطريقة التي يكتشف بها مستخدمو Mac الموسيقى والبرامج التلفزيونية والأفلام والبودكاست ويستمتعون بها.

كما يتميز تطبيق الموسيقى الجديد لأجهزة Mac بالسرعة والمرح وسهولة الاستخدام. ستساعد Apple Music المستخدمين على اكتشاف موسيقى جديدة رائعة من خلال أكثر من 50 مليون أغنية وقوائم تشغيل ومقاطع فيديو موسيقية.

وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى مكتبتهم الموسيقية بأكملها، سواء أقاموا بتنزيل الأغاني أم شرائها أم نسخها من قرص مدمج. أما بالنسبة لمن يحبون امتلاك موسيقاهم، فإن iTunes Music Store على بعد نقرة واحدة.

يجمع تطبيق Apple TV الجديد كلياً طرقاً مختلفة للعثور على الأفلام والبرامج التلفزيونية ومشاهدتها في تطبيق واحد قوي. ويتميز تطبيق Apple TV بقنوات Apple TV، وتوصيات مخصصة، وأكثر من 100,000 من أفلام وبرامج iTunes التي يمكن تصفحها أو شراؤها أو استئجارها، بحيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بأفلام تدعم 4K HDR وDolby Atmos.

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كما يحتوي قسم Watch Now على ميزة Up Next، حيث يمكن للمشاهدين متابعة ما يشاهدونه حالياً ومواصلة ما يشاهدونه على أي شاشة. وستتوفر هذا الخريف خدمة Apple للاشتراك في محتوى الفيديو الأصلي، Apple TV+، داخل تطبيق Apple TV.

يقدم تطبيق Apple Podcasts الشهير أكثر من 700,000 برنامج في الكتالوج وخيار الحصول على إشعار تلقائي بالحلقات الجديدة حال توفرها. يحتوي التطبيق أيضاً على فئات جديدة، ومجموعات منتقاة من قبل المحررين حول العالم، وأدوات بحث متقدمة تساعد في العثور على الحلقات بحسب المضيف أو الضيف أو حتى موضوع المناقشة.

يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون كابل لمزامنة الوسائط مع أجهزتهم القيام بذلك بسرعة وسهولة في تطبيقات الترفيه الجديدة، وعندما يقوم المستخدمون بتوصيل جهاز بجهاز Mac، سيظهر على الفور في الشريط الجانبي فيFinder، مما يتيح لهم إنشاء نسخة احتياطية لأجهزتهم أو تحديثها أو استعادتها.

ميزة Sidecar

مع ميزة Sidecar، يمكن استخدام iPad كشاشة تابعة لجهاز Mac، وتابلت رسم عالي الدقة عبر تطبيقات Mac المدعومة. ويسهل Sidecar على المستخدمين كثيري التنقل استخدام شاشة إضافية لعرض أعمالهم على شاشتين أينما كانوا، وعند الاقتران مع Apple Pencil، يمكنهم استخدام iPad للرسم أو الكتابة في أي تطبيق Mac يدعم إدخال قلم تخطيط.

وتعد Sidecar أداة رائعة لتعديل الفيديو باستخدام Final Cut Pro X، أو الرسم باستخدام Adobe Illustrator، أو إضافة تعليقات على مستندات iWork. ومثل كل ميزات الاستمرارية، يمكن تشغيل Sidecar عبر اتصال لاسلكي، بحيث يمكن للمستخدمين العمل بحرية أكبر.

إمكانية الوصول

تؤمن Apple بأن قوة التكنولوجيا تكمن في منح القدرات للجميع. ومع نظام macOS Catalina، تقدم Apple تكنولوجيات مساعدة جديدة ليحقق كل مستخدم أقصى استفادة من جهاز Mac. وتعتبر ميزة التحكم الصوتي تكنولوجيا مهمة تُمكن المستخدمين الذين لا يستطيعون تشغيل أجهزة الإدخال التقليدية من التحكم.

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