تكنولوجيا: ابل تقدم منصة iPadOS بواجهة مستخدم جديدة وتحسينات في ميزة تعدد المهام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل اليوم عن تخصيص نظام مستقل لأجهزة الآيباد اللوحية ينطلق بعنوان iPadOS، والذي يأتي بتحسينات في ميزة النوافذ المتعددة على الشاشة، كما ينطلق بواجهة جديدة للمستخدم مع مجموعة من المميزات الأخرى.
ينطلق نظام iPadOS الجديد لأجهزة الآيباد اللوحية ليدعم شركة ابل في دعم الأجهزة اللوحية بمميزات خاصة، وتطبيقات مخصصة أيضاً تتوافق مع الشاشات الكبيرة.
وتقدم شركة ابل في نظام iPadOS تحديث جديد لتطبيق Files مع نظام جديد لعرض الملفات، مع دعم iCloud Drive، ومشاركة المجلدات، مع تحسين متصفح ابل لأجهزة الآيباد.
كما يأتي النظام الجديد بعدد 30 إختصار في لوحة المفاتيح، وميزة التحكم في حجم النصوص، وميزة ضبط إعدادات العرض في كل موقع، وميزة دعم تحميل الصور، مع عناصر التحكم في iPadOS التي تحاكي أجهزة الحاسب، كما تم تحسين مميزات Apple Pencil على منصة iPadOS الجديدة.
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