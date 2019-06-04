شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صدق أو لا تصدق.. إبقاء شحن هاتفك 100% دائما يقلل من عمر البطارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب سلوكيات الشحن الخاطئة التى نتبعها يوميا فى تلف بطاريات هواتفنا الذكية، فأغلبنا يشحن هاتفه بين عشية وضحاها أو يبقيه موصولا بالكهرباء لساعات حتى بعد وصوله إلى 100%، إل أن هذا الأمر يسرع شيخوخة بطارية الهاتف الذكى.

ويقول "دومينيك شولت" المدير الإدارى لشركة الاستشارات الألمانية لتكنولوجيا البطاريات لموقع "بيزنس": "إذا كنت ستشحن هاتفك بنسبة 100% وتبقيه بهذه النسبة خلال اليوم، كل ما عليك هو أن تقوم بشحنه كثيرا ولكن ذلك سيكون له تأثير سلبى على البطارية".

وأضاف: "مع تقدم عمر بطارية الهواتف الذكية المصنوعة من "ليثيوم أيون" تتغير الكيمياء وتصبح أقل كفاءة فى تخزين الطاقة وتوصيلها إلى جهازك، ولا شك أن عمر جميع البطاريات لها وقت محدود بغض النظر عن ما تفعله".

Advertisements

ويقول "رونالد هوو" مدير المنتجات فى جوجل: "عندما تصل بطارية الهاتف إلى 100% فإستمرار توصيله بالكهرباء لن يزيد من سعة البطارية وكمية الشحن المخزنة بداخلها ولكنها تضعف قدرتها عن الاحتفاظ بما خزنته".

واتفق مجموعة من الخبراء التكنولوجيين إلى أن بطاريات الليثيوم أيون لا تفضل أن تكون ممتلئة الشحن بنسبة 100% فترات طويلة.