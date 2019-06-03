شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون هولنديون يصممون طائرة جديدة على شكل حرف V والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صمم باحثون من جامعة دلفت للتكنولوجيا طائرة على شكل حرف V تسمى "Flying-V"، بالتعاون مع الخطوط الجوية الملكية الهولندية.

ووفقا لموقع "متور" البريطانى، يدمج التصميم الجديد على شكل حرف V مقصورة الركاب وحاملة البضائع وخزانات الوقود في الأجنحة، مما يسمح بوزن أقل مقارنةً بطائرة إيرباص A350.

تصميم الطائرة



ويعني هذا الشكل الديناميكي المحسّن أيضًا أن الطائرة ستستخدم وقودًا أقل بنسبة 20٪، بينما تظل قادرة على حمل نفس عدد الركاب الذى يصل إلى 314 مثل A350.

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في حين أن التصميم الحالي لا يزال يستخدم الكيروسين، يزعم المصممون أنه يمكن تكييفه بسهولة في المستقبل لتشغيله على نظام صديق للبيئة.

ولا يتطابق طول الطائرة مع الطائرة A350، لكن لها نفس الأجنحة، مما يعني أنها يمكن أن تستخدم البنية التحتية الحالية في المطارات، بما في ذلك البوابات والممرات وحظائر الطائرات.

الطائرة عن قرب



وقال البروفيسور هنري ويريج، عميد كلية هندسة الفضاء في جامعة TU دلفت: "نحن سعداء بشكل لا يصدق بأننا قدرين على التعاون مع شريكنا الموثوق به KLM في مهمتنا المشتركة لجعل الطيران أكثر استدامة، وتعد تصميمات الطائرات الجديدة جذريًا وذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة مثل Flying-V مهمة في هذا الصدد، وكذلك أشكال الدفع الجديدة، وهدفنا النهائي هو رحلة خالية من الانبعاثات، لذا وفر تعاوننا مع KLM فرصة هائلة لإحداث تغيير حقيقي. "