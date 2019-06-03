شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إعلان إغلاقه .. 6 معلومات لا تعرفها عن تطبيق التراسل الفورى BBM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة بلاك بيرى عن عزمها لإغلاق تطبيق التراسل الفورى التابع لها BBM، الذى يعد أحد أشهر تطبيقات المحادثات فى العالم فى حقبة انتشار هواتف بلاك بيرى.

وقد أعلنت الشركة الكندية أن التطبيق لم يحقق النجاح المرجو منه خلال السنوات الماضية بتسجيله عددا قليلا من المستخدمين، وهو ما دفعها لاتخاذ خطوة إغلاقه، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات المهمة عن التطبيق كما يلى:

- تم إطلاقه فى 1 أغسطس 2005.

- هو برنامج مراسلة فورية عن طريق الإنترنت مضمن فى أجهزة البلاك بيرى والذى يسمح بالتراسل بين مستخدمى أجهزة البلاك بيري

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- تم إتاحته بعد ذلك لكل من منصتى أندرويد و iOS.

- كان تطبيق BBM متاح على أجهزة سطح المكتب المختلفة.

- كان التطبيق يسمح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال من خلال PayPal

- كان BBM يوفر ميزة المحادثات الخاصة والقدرة على إخفاء الهوية فى المحادثات وذلك بتكلفة صغيرة للغاية.