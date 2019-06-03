شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يستعد لإطلاق "أزرار تفاعلية" جديدة لتسهيل التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد تطبيق واتس آب للكشف عن "أزرار تفاعلية" جديدة ستُتاح على الأرجح لحسابات الشركات، بدلاً من العملاء العاديين، وسيعنى هذا الأمر أن الرسائل يمكن أن تعرض محتوى يمكن استخدامه لأداء مهام مختلفة.

على الرغم من أن تفاصيل هذه الأزرار مازالت قليلة، إلا أنه من المحتمل أن تتيح للمستخدم القيام بأشياء مثل طلب المنتجات أو ترتيب عمليات التسليم داخل تطبيق واتس آب، وهو ما قد يكون مفيدًا جدًا للمستهلكين.

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ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، تمت مشاركة لقطة شاشة للميزة الأسبوع الماضى على تويتر، وكشف التحليل اللاحق من موقع ويب WABetaInfo أن هذه المزية ستوفر للشركات القدرة على مشاركة المحتوى بشكل أفضل.

جدير بالذكر يستعد واتس آب أيضا للكشف عن ميزة الاعلانات داخل خانة الحالة Status، رغم وعود مؤسسى التطبيق أكثر من مرة أن تطبيق الدردشة لن يمتلىء بالاعلانات.