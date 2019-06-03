تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. مظاهرة عارية أمام فيس بوك وانطلاق أول معرض فنى لروبوت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث في عالم التكنولوجيا، بداية من تنظيم مظاهرة عارية فجر اليوم أمام مقر شركة فيس بوك للاحتجاج على سياسة الشركة تجاه بعض الصور الفنية، وصولا إلى استعداد أول روبوت رسام لعمل معرض لوحات مفتوح له، وفيما يلى نعرض أبرز حصاد التكنولوجيا لليوم كما يلى: مظاهرة عارية أمام مقر فيس بوك احتجاجا على سياسة الشركة Advertisements

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