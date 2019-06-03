تكنولوجيا: أبل سوف تمكنك من الوصول لجهازك حتى وإن كان غير متصل WWDC 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أبل تعتزم أن تساعد كافة المستخدمين في الوصول أو تتبع أجهزتهم وأقاربهم بكل الطرق مع التحديث الجديد في أنظمة macOS وiOS سوف يأتي تطبيق Find My.

وكشفت الشركة أن التطبيق الجديد سوف يقوم بدمج العثور على الأصدقاء “Find My Friends” مع “Find My iPhone” في تطبيق واحد ستكون مهمته العثور وتتبع كل شيء من مكان واحد، وسوف يتوافر على كلا من نظامي macOS وiOS.

وسوف يتمكن المستخدم من تتبع الأجهزة حتى دون الأتصال بالأنترنت على حد قول الشركة، حيث يقوم جهاز الماك بإرسال إشارة مؤمنة عبر البلوتوث من وقت لآخر، والتي سوف تقوم لاحقاً بإنشاء شبكة mesh مع باقي أجهزة أبل الأخرى حتى يتمكن المستخدمين من تتبع أجهزتهم بسهولة.

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