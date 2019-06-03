تكنولوجيا: WWDC 2019: سيري سوف تحصل على صوت جديد في تحديث iOS 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل خلال مؤتمر المطورين WWDC 2019 اليوم أن المساعد الشخصي سيري سوف تحصل على صوت جديد أخيرا مع تحديث النظام iOS 13، وتقول الشركة أنها طورت نظام “Neural text to speech” لتحويل النصوص إلى كلام بطريقة أكثر طبيعية،

وعلى عكس الإصدار القديم من سيري سوف يعتمد النظام الجديد على برمجية بدلاً من إستخدام مقاطع صوتية، ومن خلال العرض للكشف عن الصوت الجديد ظهر صوت سيري بأداء أفضل وفي نطق الكلمات الصعبة والمركبة وبصورة أكثر طبيعية، ومن المنتظر أن يتوفر الصوت المحسن على أجهزة ابل المختلفة مع إصدار التحديث المنتظر في وقت لاحق خلال العام

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