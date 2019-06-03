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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ابل عن إصدارها المنتظر من أجهزة Mac Pro الذي أعيد تصميمه بشكل كامل كما يأتي بتصميم معدني وتصميم يقدم تجربة سلسة في الوصول إلى تكوينات الجهاز.
تأتي أجهزة Mac Pro الجديدة بمعالج Intel Xeon المميزة ب28 من الأنوية، و1.5 تيرابايت رام، كما تقدم ابل PCI مع أربع من الفتحات المزدوجة، وبطاقة تحتوي على اثنان من منافذ Thunderbolt 3 و2 من منافذ USB-A، ومدخل 3.5مم للسماعات.
كما يضم Mac Pro اثنان من منافذ ethernet، كما تدعم ابل الأجهزة باثنان من كرت الشاشة Radeon Pro Vega II، أيضاً تأتي الأجهزة بمميزات تدعم المصممين بشكل خاص، منها Afterburner الذي يتيح ميزة بث الألعاب ومحتوى الفيديو على 3 شاشات 8K RAW في أجهزة Mac Pro، و12 4K.
ومن المقرر أن يأتي النموذج الرئيسي من Mac Pro مع رقاقة معالج core Xeon ثماني الأنوية مع ذاكرة 32 جيجا بايت رام، مع سعة 256 جيجا بايت في ذاكرة SSD فلاشية، وكرت الشاشة Radeon Pro 580X بسعر يبدأ من 5999 دولار.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ابل تكشف عن جهاز Mac Pro في مؤتمر المطوريين للعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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