تكنولوجيا: HomePod ستتمكن من التعرف على من يتحدث إليها مع iOS 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن قامت أبل بتخفيض سعر سماعتها الذكية HomePod في شهر فبراير من العام الماضي بحوالي 50 دولار بعد 14 شهرًا من إطلاقها، تقدم الشركة الآن مفاجأة أخري قادمة مع إصدار iOS 13 إذ انه سوف يحضر بعض الميزات الجديدة إلى السماعات.
عندما قامت الشركة بالإعلان عن آيفون XS وآيفون XR مسبقًا، أضافت أنه سيكون هناك إمكانية للبحث عن الأغاني وإجراء المكالمات الهاتفية واستقبالها من HomePod، وربما الأهم من ذلك هو إمكانية ضبط أكثر مؤقت في وقت واحد.
والآن، تضيف أبل ميزة جديدة وهي إمكانية التعرف على من يتحدث إلى سماعات HomePod والرد بشكل مناسب وفقًا لذلك، وعلاوةً على ذلك، ستوفر أيضًا إمكانية تخصيص الموسيقي ومعلومات التقويم ورسائل التذكير بناءً على من يتحدث إليها.
وإلى جانب ذلك، سوف تدعم HomePod عملية التبادل مع أجهزة آيفون، إذ ستتمكن من تشغيل الموسيقى على HomePod عبر هاتفك عند تقريبه من السماعات بكل سلاسة.
ستقوم أبل بإصدار نظام iOS 13 للمطورين هذا الأسبوع، وسيتم إطلاقه للعامة في وقت لاحق من هذا الخريف.
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