تكنولوجيا: ابل تعلن عن شاشة 6K Retina بحجم 32 إنش في مؤتمر المطوريين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل عن شاشة 6K Retina مميزة بحجم 32 إنش، تأتي بدقة عرض 6016 في 3384 بيكسل، التي تقدم من ابل مع جهاز حاسب Mac Pro الجديد.

قدمت شركة ابل شاشة Retina 6K بحجم 32 إنش وهي أحدث شاشة LCD من ابل تقدم لأجهزة Mac Pro الجديدة، والتي تدعم نطاق لوني واسع P3، مع 20 مليون بيكسل، بكثافة عرض 218 بيكسل لكل إنش، كما تأتي بشكل منفصل بسعر 999 دولار.

كما تقدم ابل Pro Display XDR لدعم شاشة Retina 6K مع أجهزة Pro حيث يأتي من ابل بسعر 4999 دولار، كما يدعم Pro Display XDR أعلى نطاق ديناميكي في الشاشة، مع ألوان 10-bit، كما يأتي بحجم أكبر بنسبة 40% من شاشات iMac 5K.

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وتدعم الشاشة سطوع حتى 1000 nit ويمكن أن تصل إلى 1600 nit أيضاً في أعلى سطوع للشاشة، كما يدعم حامل Pro Stand الإمالة وضبط الإرتفاع، مما يتيح تدوير الشاشة لإختيار نمط portrait.

أيضاً يمكن للتصميم المودلر للشاشة أن يتيح فصل الشاشة عن Pro Stand، مع إمكانية تثبيت محول VESA، كما تدعم الشاشة كابل Thunderbolt 3 للإتصال بأجهزة Mac Pro لدعم إتصال حتى 6 شاشات.

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