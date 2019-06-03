تكنولوجيا: ابل تؤكد على كفاءة تحديث iOS 13 في دعم المستخدمين في التصفح وتعديل الصور والفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل عن تحديث iOS 13 الذي ينطلق للمستخدمين بمجموعة من المميزات التي تجلب تجربة تصفح مميزة مع مميزات تعديل محتوى الفيديو والصور.

إستعرضت شركة ابل خلال فعاليات مؤتمر المطوريين الذي عقد اليوم أهم المميزات والملامح الرئيسية التي ينطلق بها تحديث iOS 13، والتي يأتي على رأسها بالتأكيد نمط الثيم المظلم الذي ينتشر في هذا الإصدار بتوسع أكثر في التطبيقات وواجهة المستخدم.

كما أكدت شركة ابل على أن تحديث iOS 13 يجلب تجربة تصفح مميزة وسلسة، وعرض أفضل للصور ومحتوى الفيديو مع أدوات أفضل لتعديل الصور والفيديو، وإصدار جديد من تطبيق الصور الخاص بشركة ابل.

ومن المقرر أن يأتي تطبيق الصور بتصميم جديد أكثر كفاءة في إزالة الصور المكررة، وإعادة تنسيق ملفات الصور والفيديو، مع تركير أكبر على أفضل اللقطات في تطبيق الصور وذلك بفضل تقنية الذكاء الإصطناعي وتعلم الآلة التي تعمل على إبراز أفضل الصور في الواجهة الأمامية والمنتصف، كما يمكن تقليص حجم هذه الصور عبر إختيار تبويب new Days أو Months أو Years.

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كما إستعرضت ابل مجموعة جديدة من أدوات تعديل الفيديو التي ستتيح تعديل محتوى الفيديو بشكل أفضل دون الحاجة للرجوع إلى تطبيقات خارجية مخصصة، حيث يمكن تدوير الفيديو، كما تقدم ابل مجموعة من الفلاتر الجديدة من خلال iOS 13 لدعم المستخدم في تعديل الصور، كما تدعم الأدوات الجديدة تسليط الضوء في نقطة محددة في الصور، وضبط توازن اللون الأبيض.

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